影／議員許家蓓今告別式　11分11秒追憶影片曝光

記者郭運興／台北報導

民進黨台北市議員許家蓓9月18日因罹患子宮內膜癌病逝，享年48歲。許家蓓告別式今（7日）於台北市懷愛館景明廳舉行，由民進黨秘書長林右昌代表民進黨頒發表揚狀，並以黨旗覆棺為最高殊榮，以此感念許家蓓一生為台灣民主自由、人民福祉的付出及貢獻。此外許家蓓議員研究室今也同步釋出11分11秒的「許家蓓議員追憶影片」，讓外界得以透過影片追思她。

許家蓓議員研究室今發布新聞稿指出，「許家蓓議員治喪委員會」由前總統蔡英文擔任名譽主任委員；總統賴清德擔任榮譽主任委員；副總統蕭美琴擔任榮譽副主任委員；行政院院長卓榮泰擔任主任委員；民進黨秘書長林右昌、台北市長蔣萬安、台北市議會議長戴錫欽、副議長葉林傳、高志鵬、黃承國擔任副主任委員；立法委員吳沛憶擔任總幹事；台北市議員王閔生擔任執行總幹事；台北市議員簡舒培、顏若芳、陳慈慧、林延鳳與新北市議員山田摩衣、鄭宇恩擔任副總幹事。



許家蓓議員告別式於2024年10月7日上午，假台北市懷愛館景明廳舉行。由民進黨林右昌秘書長代表民進黨頒發表揚狀，以黨旗覆棺為最高殊榮，感念許家蓓議員一生為台灣民主自由、人民福祉的付出及貢獻。並由行政院卓榮泰院長及王閔生議員率治喪委員會幹部向各界致謝詞，感謝社會各界在治喪期間給予家人許多協助。



新聞稿也指出，許家蓓議員確診子宮內膜癌後，深感癌症防治及衛教的重要，她一直樂觀抗癌，原盼康復後投入抗癌公益。為完成她的遺願，許議員的伴侶吳沛憶及議會摯友王閔生、陳慈慧、簡舒培、顏若芳、林延鳳、鄭宇恩、山田摩衣，將連同台北膠原蛋白直播收益，集合網友的心意共同以許家蓓名義捐贈20萬予「癌症希望基金會」。



由於許家蓓生前心繫地方，松山、信義是她最溫暖的家，因此告別式準備了極富意義的物品作為回禮。分別為多年來不間斷發放，已成為許家蓓議員特色的環保袋、特別製作的平安水，以及松山慈惠堂之保身平安符，以期大家平安健康，一切順遂。

最後，許家蓓議員研究室強調，許家蓓議員雖然已經離開，但她所做的努力會持續造福人民，典範長存。感念許家蓓議員的付出，她一生追求民主與進步價值，而她的熱情、笑容與貢獻，將長存於世。

▼許家蓓議員癌逝，告別式於今日舉行。（圖／許家蓓議員研究室提供）