蔡英文擬10／12出訪歐洲3國　考量中方干擾安全問題極為低調

▲前總統蔡英文。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文卸任近半年，回歸「宅女」的日常，鮮少有公開露面的機會；但是，她其實在卸任辦公室的接見外賓的行程依舊滿檔。據指出，蔡英文確定於10月12日出發歐洲捷克等3國訪問。

蔡英文520卸任後，幾乎消失在鎂光燈前，除了避免論及時政，被認為有意指點江山外，她主要還是回歸「宅女」的個性與日常。不過，其實她在卸任辦公室接待外賓的行程依舊很滿；在卸任辦公室外，不乏會看到掛有外交部車牌的禮賓公務用車。

據指出，蔡英文在卸任總統之前，就曾傳出規劃出訪歐洲，特別是鎖定力挺台灣的立陶宛、捷克與波蘭等3國；不過，總統大選前後，國際情勢急遽變化下，最終出訪未有下文。後來，則是由副總統當選人蕭美琴在今年3月「低調」前往訪問，但仍被國外媒體揭露，蕭美琴在訪問期間，遭到中國大使館軍事人員跟蹤。

因此，即便蔡英文已經卸任，她的出訪規劃在安全考量下，一直是鴨子划水般的在進行，歐洲如捷克等國，透過外交管道與賴清德政府聯繫，本來規劃今年8月就要出發，但考量歐洲許多民主國家正值選舉年，或是新舊政府交接期，一直到近期才敲定10月12日出發，只是出訪的確切國家，官方仍不願對外證實。