多圖／賴清德提前在官邸車道口等蔡英文　主動俯身幫開門

▲總統賴清德與前總統蔡英文一起進入官邸居所時，賴清德主動俯身幫忙開門。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文6日下午特別前往總統賴清德官邸作客，此為兩人在520交接後首度公開同框。賴清德身為總統官邸的新主人，他特別提前在車道口等候蔡英文的座車抵達；當兩人準備走進官邸居所時，賴清德還主動俯身幫蔡英文開門。在官邸內，賴蔡兩人長談1個小時，雙方就外交、國防、國際合作等話題深入討論。

這場官邸會晤，是蔡英文於周日（6日）午後赴官邸拜訪，賴清德特別提前在官邸的車道口等候相迎；從畫面中可看到，當兩人一起走進官邸居所時，賴清德還主動俯身幫忙開門。

▼賴清德不僅提前在官邸車道口相迎，離開時也送蔡英文上車離開。（圖／總統府提供）



在總統官邸居所一樓的會議室，身為官邸「前主人」的蔡英文先簡單參觀內部的新擺設，她好奇詢問拘所內掛的一幅壁畫，賴清德說「這是把副總統官邸的畫拿過來，很簡單」；蔡英文則回，「這比較有色彩，看起來蠻清爽的」。

在兩人入座後，寒暄話家常，而賴清德報以感謝，感謝她八年為國家打下深厚的基礎。碰面的一小時除了討論國政情勢，也談及蔡英文10月12日的訪歐之行，祝福行程平安順利，讓台歐關係更加穩健緊密。

有關蔡英文訪問歐洲的行程，主要在於賴清德因受限元首身分，難以自由進行國際交流的場合，就希望由卸任後自由之身的小英擔任「最佳總統代言人」，兩人可以分進合擊。因此，賴清德上任後，即不斷向國安團隊傳達，積極安排蔡英文出訪的構想，未來不止歐洲，他希望蔡英文可以經常性、廣泛的在國際上宣揚民主台灣的理念和價值。

所以，本次蔡英文訪歐行程，就是賴清德極力鼓勵也大力促成的，一方面委請國安會、外交部全力協助，並以外交部專案形式規劃，另一方面派出蔡英文過去最倚重的幕僚、國安會諮詢委員黃重諺隨行出訪，務求讓卸任元首訪歐行，為台灣外交戰發揮最大能見度。

▼身為官邸「前主人」的前總統蔡英文，在官邸居所一樓的會議室，簡單參觀新的內部擺設。（圖／總統府提供）



▼總統賴清德與前總統蔡英文在總統官邸談話。（圖／總統府提供）



▼總統賴清德與前總統蔡英文在總統官邸談話。（圖／總統府提供）

