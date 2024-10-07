聯合報民調／5成民眾認兩岸外交、軍事持續惡化　經貿競爭創新高

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德上任迄今，多次強調，中華民國與中華人民共和國互不隸屬，遭藍營批為「新兩國論」，不斷挑動兩岸敏感神經，而根據聯合報7日公布的「兩岸關係年度大調查」結果顯示，國人對兩岸外交、軍事和官方互動關係，感受持續惡化，認為這3指標偏向敵對或緊張狀態者均逾5成；覺得兩岸經貿關係處於競爭狀態者由去年的4成上升到4成8，創歷次調查新高。

聯合報自民國九十九年開始規劃「兩岸關係年度大調查」，每年定期追蹤台灣民眾對於兩岸關係的看法。調查是以「兩岸敵友量表」請國人評估兩岸政治、軍事、外交、經貿及社會五大面向。

調查以1至10分為範圍，評分1至4分代表兩岸關係友好或互利，5至6分代表關係和緩，評分7至10分代表兩岸關係緊張或競爭。

根據《聯合報》公布的「兩岸關係年度大調查」，調查結果顯示，5大領域中，以兩岸民間互動現況較獲好評，有2成8民眾覺得兩岸民間關係熱絡，4成5認為關係和緩，2成4感覺雙方關係低迷，比率都和去年相當。平均來看，兩岸社會關係平均得分5點5分，為5大領域中最獲好評者。

另一方面，民眾多認為兩岸在軍事競爭、政治對立與外交競爭方面偏向敵對或緊張狀態較往年升溫，經貿關係也更趨競爭。

其中，兩岸外交戰火角力持續，覺得兩岸外交處於高度競爭狀態的民眾達6成3，較去年增加7個百分點；認為關係和緩者維持2成5左右，僅7%感覺兩岸外交戰火降溫。平均來說，兩岸外交關係得分7點5分，較去年增加0.2分，為五大領域中關係最競爭者。

在兩岸軍事部分，覺得兩岸處於緊張狀態的民眾，自106年的4成2逐年增加到111年的6成4新高後，去年調查降為5成4，今年又回升到5成8；認為關係和緩者維持2成9，7%感覺軍事關係友好。平均來說，兩岸軍事關係得分7點3分。

由這項調查結果可知，國人對兩岸外交、軍事和官方互動關係的感受持續惡化，認為這3指標偏向敵對或緊張狀態者均逾5成；覺得兩岸經貿關係處於競爭狀態者由去年的4成上升到4成8，創歷次調查新高。

另外，「可能導致兩岸關係轉趨緊張的5大因素」調查顯示，第一名為「台灣獨立」、第二名「民進黨執政」、第三名「大陸持續軍事威脅」、第四名「大陸不放棄統一」、第五名「民進黨大陸政策」。

特別的是，《聯合報》指出，儘管兩岸政治、軍事及外交互動仍偏向對立或緊張狀態，但民眾普遍認為兩岸開戰可能性低。如果1分代表台灣與大陸非常不可能開戰，10分代表非常可能爆發戰爭，平均來說，民眾評估兩岸發生戰爭的可能性得分平均為4.5分，評分雖和去年一樣，但較十年前已增加1.3分。

這次調查於9月19日至24日晚間進行，成功訪問了1077位20歲以上民眾，另987人拒訪；在百分之九十五的信心水準下，抽樣誤差在正負三點零個百分點以內。調查是以台灣地區住宅電話為母體作尾數兩位隨機抽樣，調查結果依台灣地區20歲以上人口之性別、年齡及縣市結構進行加權。