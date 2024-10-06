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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「和解飯」11日中午登場　總預算案藍白有堅持、綠持續釋善意

▲▼卓榮泰拜會韓國瑜 立法院 韓國瑜閃盆栽。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對民國114年度中央政府總預算案僵局，行政院長卓榮泰託立法院長韓國瑜居中協調後，原訂朝野上週五晚間要進行「和解飯」，但因颱風攪局延期，目前確定改為下週五11日中午登場，地點則一樣選在點水樓。面對藍白態度堅持，要求行政院針對禁伐補償、健保點值、公糧收購價回應，綠營則依舊持續釋出善意，但也呼籲在野，要坐下來談就應該不設前提，否則並不利於溝通。

總預算案卡關多時，甚至在藍白聯手下首度於程序委員會被擋下。民進黨團多次喊話應該要先讓總預算排入議程，上週二好不容易開綠燈，送出程序委員會於4日院會處理，但當天民眾黨團又提案僅限列，院會不處理臨時提案，最終藍白合作下以56票贊成、50票反對通過，封殺了未在議程上的總預算案。

藍白立場強硬，面對接下來的「和解飯」能否有化解可能，民進黨團幹事長吳思瑤強調，還是要談了再說，也希望大家應當要不設前提，或是盡可能放出一些彈性，而不是設底線踩死，這樣不利於溝通，否則完全沒有可以對話的空間，也只是一味的把政治壓力加諸於行政院，在野的誠意跟善意就顯然不足。

吳思瑤也提到，颱風剛過，立委是民選的，對於地方的需求、民生的需要，應當最能夠去感同身受，那怎麼風災結束藍營的委員一邊去勘災，可是對於預算的審查，尤其是跟所有相關治水防災的這些需要又視而不見？她相信行政團隊都是希望大家可以放下成見，這是參加「和解飯」的各方都要做到的事。

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