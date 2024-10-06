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陸男童潑水霸凌同學　媽媽「也拿水潑到他哭」震撼教育被大讚

文／香港01

小孩做錯事理應受罰，但這樣的教育方法會否「過火」？中國大陸有男童於學校「有樣學樣」，看見同學從高處倒水到地面，他就仿效對方，更扔掉牛奶盒，母親知悉事件後沒大聲責罰，反要求兒子站在家樓下，她則從陽台多次往外潑水，企圖讓對方「換位思考」。雖然兒子中途不斷哭鬧求饒，但她仍繼續潑水，片段惹來網民非議。

有網民覺得樓主教育方法稍為偏激，「我覺得潑的有點多了」、「要對孩子耐心教育，孩子知道錯（就）可以，體罰不要過頭」；亦有人贊成要讓孩子「感同身受」，「高空拋物是很嚴重的事情」、「想要你的孩子能夠關心別人，首先最直接的辦法就是感受」。

微博報導，事發於9月14日，浙江省有男童站在學校3樓，多次往1樓倒潑水，又從高處扔掉牛奶盒，老師將事件告知其家長。母親迫問下，兒子解釋是因為看到同學這樣做，覺得好玩才會仿效。母親聞言沒有責罵，反而讓兒子站在家樓下，並以同樣方式「教育」，讓他「換位思考」。

▼母親用水潑兒子，希望兒子學會換位思考。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男童潑水霸凌同學　媽媽「也拿水潑到他哭」震撼教育被大讚。（圖／翻攝微博）

從該母親上傳到抖音的影片可見，相信她住在低層單位，男童當時站在家樓下，全身幾乎已濕透，樓主喝斥「站好，前面來一點」，然後為水盆添水，往兒子身上潑水。男童被潑水隨即後退，樓主再次喝罵對方，「我叫你站前面來一點，別讓我浪費水，速度快一點」，他不情願地上前，再被無情母親屢次往其身上潑水。

男童之後開始大哭，口裏重覆喊道「不要」，母親批評「你不是說好玩嗎？我也想玩一下」，說罷再次將水潑到兒子身上。男童隨後可憐地求饒，並試圖以雙手扭乾上衣，母親則向其訓話，「你老師跟我說是這樣玩的，我沒有玩錯呀」、「你是3樓倒下來的，我現在才1樓」，同時威脅對方若不站好，就將他送回老家，男童無奈勉強地走上前。

樓主繼續質問兒子，在學校往下倒了多次水，對方回覆1次後，她稱：「我覺得挺好玩的，想多玩幾次怎麼了，不可以嗎？」男童一直在哭，樓主又強調自己不會打對方，因為暴力解決不了問題，「我就想體驗一下有多好玩」。男童其後哭喊着覺得冷，樓主再次質問孩子，「冷嗎？那你從3樓水澆下去的時候，你有沒有考慮到下面小朋友冷呢？」片段至此告終。

▼男童哭著求饒，但母親仍持續潑水。（圖／翻攝微博）

▲▼陸男童潑水霸凌同學　媽媽「也拿水潑到他哭」震撼教育被大讚。（圖／翻攝微博）

片段引來網民兩極看法，有人認為樓主教育方法過於偏激，「心疼孩子」、「我覺得潑的有點多了」、「要對孩子耐心教育，孩子知道錯（就）可以，體罰不要過頭」、「孩子開學回到學校，發現自己被批評責罵的影片火了，天都塌了。將來別問為什麼我家小孩青春期叛逆期這麼恐怖，孩子對父母的依賴和信任就是這時候崩塌的」。

不過絕大部份的留言都偏向支持樓主，認為讓男童「感同身受」很重要，「三觀很正」、「此時沒有人比媽媽更心疼自己孩子」、「高空拋物是很嚴重的事情，媽媽這樣教育我覺得很好」、「嚴重了最多感冒」、「你現在不教育孩子，以後會被社會教育」、「身為老師，我覺得幹的挺好的，想要你的孩子能夠關心別人，首先最直接的辦法就是感受」。

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