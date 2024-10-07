高雄21萬戶全數復電！台電動員搶修　災民等4天歡呼：電來了

記者賴文萱／高雄報導

山陀兒颱風重創高雄，根據台電統計，這次共有逾21萬戶曾經停電，其中，林園、鳳山、仁武、大寮區等區域災情嚴重，引起不少民怨。台電後續全台總動員，調派各區人力南下支援，在今（7）日深夜完成全數復電，有大樹區災民等了4天終於等到電來了，開心拍手歡呼「有電了！有電了！」

▲台電動員搶修，災民等4天拍手歡呼：電來了 。（圖／記者賴文萱翻攝）

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山陀兒颱風以罕見路徑由高雄小港登陸後，為高屏地區帶來嚴重風災（14至17級強陣風），造成台電鳳山區處轄區逾13萬戶停電，其中林園、鳳山、仁武、大寮區等區域災情嚴重。尤其林園區雙向主幹線整排電桿及電線遭樹木壓倒，台電連續日夜不間斷投入全部人力搶修，更動員多處區處支援加速復電。

▲台電動員搶修，高雄深夜「全數復電」。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電指出，山陀兒颱風因風勢強勁，掀翻許多鐵皮屋頂和牆片及掃倒大型路樹，壓斷配電線路，經統計鳳山轄區內共82處電桿嚴重斷桿傾斜、202處線路脫落及104處外物碰觸配電線路，造成多處大規模停電。

因大型樹木及鐵皮牆面移除較耗時，搶修過程需市府及其他單位協助，台電同也亦拿起電鋸穿梭在樹幹、枝葉間，並合力將倒佔電桿移至路邊，致力修復損壞的線路。然而，因斷桿斷線與倒臥的路樹交纏，需以人工先移除舊桿及路樹才可重新建桿，需耗費較多時間。

▲▼台電動員搶修。（圖／記者賴文萱翻攝）

在台電全台總動員日夜搶修之下，高雄高雄地區已於今（7）日深夜全數復電，用戶如自家跟少數幾戶仍然停電，可能是位於巷弄內線路末端零星用戶。

台電呼籲民眾請利用台電1911客服專線，告知停電的住址及聯絡方式，以利台電搶修人員以最快的速度為您點亮燈火，順利復電。