全聯聯名必比登名店！「紅燒、清燉牛肉湯」3款新品加熱就能吃

▲全聯聯名必比登推介老字號牛肉麵餐廳「清真中國牛肉麵食館」，推出「紅燒牛肉湯」、「清燉牛肉湯」、「家傳牛肉粥」3款聯名新品。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

全聯旗下懶人料理品牌美味堂，再度推出強檔聯名！今年10月與7連霸米其林必比登名店、老字號牛肉麵餐廳「清真中國牛肉麵食館」合作，研發推出3款聯名新品「紅燒牛肉湯」、「清燉牛肉湯」、「家傳牛肉粥」，即日起至10月底特價129元~189元，等於200元有找就能享用必比登美味。

全聯以成為「有溫度的超市」為目標，瞄準居家暖食商機，持續推出多樣化的有溫度商品，其中覆熱就能吃的熟食品牌「美味堂」，繼去年底和米其林指南入選餐廳膳馨推出聯名暖鍋後，今年再度與獲得米其林肯定的名店、蟬聯7屆必比登推介的老字號牛肉麵餐廳「清真中國牛肉麵食館」合作，預計在聯名效益加乘下，可帶動相關湯品業績成長4成。

▲ 全聯聯名必比登推介老字號牛肉麵餐廳「清真中國牛肉麵食館」，推出「紅燒牛肉湯」、「清燉牛肉湯」、「家傳牛肉粥」3款聯名新品。（圖／業者提供）

牛肉湯「清燉派」VS「紅燒派」不用選擇困難，此波聯名通通有，其中「紅燒牛肉湯」以牛油爆炒的香辣豆瓣，再加上煸至金黃的蒜頭，搭配八角、花椒、乾辣椒等多種香料熬煮，香氣四溢，特選牛肋腩煨煮，凸顯牛肉湯精華滋味。

「清燉牛肉湯」使用牛大骨長時間燉煮，添加白甘蔗、洋蔥與紅蘿蔔，湯頭鮮甜濃郁，牛肉也是精選軟嫩的牛肋腩煨煮，肉鮮湯美，呈現牛肉湯清麗風采，兩款暖湯即日起至10月31日，特價189元。

而「家傳牛肉粥」研發靈感來自清真中國牛肉麵食館老闆的家傳私房料理，用牛腿肉熬滴萃取出高營養的濃縮高湯，搭配牛大骨與白米熬煮，水米融合，牛肉入口即化，容易消化吸收，一碗粥濃縮營養精華，不僅是老店家傳的養生極品，也適合做為家中孩子、長輩的日常營養補給，即日起至10月31日特價129元。

買牛肉湯還可加購美味堂小菜，即日起至10月31日購買「美味堂X清真中國牛肉聯名商品」任一件，加美味堂涼拌菜、滷味指定商品，任2件現省10元（單筆可累折）。涼拌菜、滷味指定品項，包含藜麥毛豆、醋溜雲耳、涼拌干絲、四喜腐竹、涼拌蜇絲等5款，滷味則有滷味拼盤、金錢牛肚絲、香滷雞胗、老重慶麻辣骰子豆干、潮汕滷味－滷牛筋等5種。

▲除了美味堂，We Sweet也推出5款法式甜點，還換上台北時裝週、VOGUE FASHION’S NIGHT OUT聯名新包裝。（圖／業者提供）

●全家聯名實境節目《艾嘉食堂》3款新品

▲全家聯手實境節目《艾嘉食堂》，將節目中誕生的料理化身為便利商店鮮食，推出「艾嘉蛋炒飯」、「家傳炸醬麵」及「雞絲秘醬胡麻涼麵」3款新品。（圖／業者提供）

除此之外，全家便利商店近來聯手實境節目《艾嘉食堂》，將節目中誕生的料理化身為便利商店鮮食，推出「艾嘉蛋炒飯」、「家傳炸醬麵」及「雞絲秘醬胡麻涼麵」3款新品。

《艾嘉食堂》為韓國知名實境節目《尹食堂》海外版，由張艾嘉領軍料理團隊，在泰國蘇梅島上開設快閃餐廳，以中式料理的美味擄獲外國人的味蕾，帶動超高討論熱度。

▲首推「艾嘉蛋炒飯」，以綠色青江菜搭配鮮蝦與蛋碎，鹹香帶有鍋氣。（圖／業者提供）



3款新品將於10月9日上市，首推「艾嘉蛋炒飯」，以綠色青江菜搭配鮮蝦與蛋碎，鹹香帶有鍋氣，主廚們在節目中以此款最家常味的炒飯征服外國人味蕾，售價95元。

▲「家傳炸醬麵」靈感來自張艾嘉家傳的炸醬麵口味，炸醬中添加牛番茄，並拌入烏醋增添層次。（圖／業者提供）

「家傳炸醬麵」靈感來自張艾嘉家傳的炸醬麵口味，炸醬中添加牛番茄，並拌入烏醋增添層次，搭配Q彈特選白油麵，樸實無華的外貌，卻是獨具匠心的美味，售價89元。

▲「雞絲秘醬胡麻涼麵」。（圖／業者提供）

「雞絲秘醬胡麻涼麵」使用特製白麵，搭配油蔥風味雞肉絲、清爽小黃瓜絲、蛋皮絲，最後再佐以濃厚胡麻醬與艾嘉家傳炸醬，完美組合的搭配，呈現多層次香氣及味覺享受，售價79元。