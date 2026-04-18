香港爆紅「肯德基開心果蛋撻」台灣也要賣了　網嗨翻：一定吃爆

▲香港肯德基期間限定「開心果脆粒葡撻」台灣要賣了。（圖／翻攝香港肯德基，下同）

記者蕭筠／台北報導

香港肯德基去年推出期間限定「開心果脆粒葡撻」，吸引大批消費者排隊搶吃，不少人也紛紛敲碗台灣趕快上市。台灣肯德基發出最新預告，這個口味將於4月28日正式開賣，更獨家加入開心果慕斯，一次就吃到3重滋味。

▲開心果脆粒葡撻是開心果醬搭配開心果脆粒，台灣將推出3重開心果升級版。

香港肯德基去年7月推出的「開心果脆粒葡撻」，是在蛋撻底層注入開心果醬，頂部再撒上開心果脆粒，一上市隨即引發話題，不少台灣人則紛紛敲碗「台灣能不能也上開心果」、「許願台灣也會上架」、「拜託台灣販售」。

台灣肯德基近日發出新預告，確定將在4月28日推出「開心果脆粒蛋撻」，且除了原本的開心果醬、開心果脆粒外，更獨家加入開心果慕斯層，一顆堆疊3層口感。消息一出讓大批網友直呼「太期待了」、「我一定吃爆」。

▲CREMIA推出2款台灣限定冰淇淋。（圖／記者蕭筠攝，下同）

甜點控也不能放過CREMIA近日推出的2款全新台灣限定冰淇淋，「北海道焦糖海鹽冰淇淋」是以砂糖結合北海道高乳脂鮮奶油熬製成焦糖醬，再搭配法國發酵奶油製成焦糖冰淇淋，最後點綴英國馬爾頓天然海鹽，每支售價150元。機捷A12店未販售。

「濃脆焦糖黑巧冰淇淋」則使用巧克力冰淇淋為基底，層層堆疊黑巧酥片、北海道焦糖冰淇淋，一次就能吃到2種口味的冰淇淋，最後撒上手刨比利時巧克力，每支售價165元。南港、大巨蛋、機捷A12、中友、麗寶等門市未販售。冰淇淋皆開放任搭原味、巧克力、草莓等口味餅皮。