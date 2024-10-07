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全聯日用品「買1送1」來了！愛買雙十買1送1、迪士尼廚具31折

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯多項生活日用品買1送1、第二件5折。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

全聯買1送1來了！集結多項生活日用品，包括個人清潔、頭髮護理、美妝保養品、衛生棉等，祭出「買1送1」或「第2件5折」，10月28日前每周六日一消費滿1000元，還現折100元。愛買量販適逢周年慶與雙十優惠，推出280款商品「買1送1」再贈HAPPY GO點數，會員還獨享迪士尼廚具31折起集點換購。

●全聯生活節、衛生棉買1送1起

全聯即日起至10月17日推出「全聯生活節」，網羅眾多個人清潔用品、頭髮護理、美妝保養品，祭出「買1送1或第2件5折」。包括獨家「IngreLux髮之鑰健髮洗髮精」添加植物角蛋白，補充髮絲營養，每瓶499元，買1送1，平均每瓶250元。

「雅聞大馬士革玫瑰氨基酸淨白洗卸二用慕絲250ml」單瓶特價169元，2瓶特價319元，平均每瓶只要160元，買多更划算。

保健品方面，「好立善膠原蛋白粉150g」單包360元，2包592元，平均每包只要296元。想讓腸胃更順暢，「善存三效順暢益生菌膠囊60粒」單盒特價799元，2盒1478元，平均每盒739元。搭配品牌活動購買舒酸定/牙周適單筆滿499元，加購善存/挺立/克補全系列，任1件現折150元（單筆不累折）省更多。

舒眠保健不能錯過「三多女性芝麻鎂複方錠60錠」單盒339元，2盒590元，平均每盒295元；「加仕沛葡萄糖胺PX錠120錠」單罐999元「買1送1」，平均每罐500元。

全聯同步展開「棉棉博覽會」，即日起至10月17日眾多品項買1送1，還看準褲型衛生棉零死角防漏深受女性族群喜愛，實體門市祭出雙重優惠。全店衛生棉單筆每滿259元，現折30元；全店任一件衛生棉，加購任一款2片裝褲型衛生棉，現折10元（買2件可折2件，任一衛生棉不含加購商品）。

▲全聯同步推寶可夢小物積分樂換購，買日用品就可積分加購。（圖／業者提供）

活動於指定日期還可搭配「全聯生活節」滿千折百優惠，再加上日用品單筆消費每滿100元，就可獲得寶可夢1積分，使用2積分或6積分，就可加價換購1款，囤貨、換購一次滿足。

若想要線上補貨，「PXGo!全聯線上購」小時達、分批取即日起至10月28日，每週六日一（10/12、10/13除外）日用品/錠狀保健單筆每滿1000元，贈1000限時福利點。

小時達同步實體門市，即日起至10月31日染髮劑品項單筆每滿249元，贈200福利點，線上買不加價，還享滿額贈點，一鍵送到家。

全聯隔日達即日起至10月28日，每週六日一（10/12、10/13除外），箱購日用品/預購日用品/寵物用品，單筆每滿2000元，贈2000福利點回饋；再搭配隔日達專屬加碼活動，六日一單筆消費滿1500元折100元。PXPay或全支付折後消費滿1500元，加碼送1000福利點（當日/單卡回饋上限1萬福利點），最多可享19%回饋。

●愛買量販

愛買量販同步登場周年慶與雙十優惠，即日起至10月15日，推出280款民生用品「買1送1」，再贈HAPPY GO點數。推薦必買清單包括：東鳩寶可夢六角盒餅乾、楓康骨鏈式夾鏈密封袋、舒潔迪士尼紙手帕、綠的抗菌沐浴乳補充包系列、泰山均衡369調和油、囍瑞BIO-GREEN有機咖啡、礦沛氣泡水、好來超氟清新防護牙膏、妮維雅粉嫩嫩潤白水凝乳系列等，通通買1送1，趁此時買省荷包。

▲▼愛買量販推280款生活用品買1送1。（圖／業者提供）

▲愛買量販推280款生活用品買1送1，同步推出迪士尼廚具換購。（圖／業者提供）

此外即日起至明年2月25日推出「美亞迪士尼Earthen廚具系列」集點換購活動，讓家庭廚房充滿童趣，從平底鍋、深煎鍋、雙耳湯鍋到不沾炒鍋等，集可愛與實用於一身，每款廚具上都印有米奇的可愛圖案，讓人愛不釋手，集點換購價最低31折起，換購價介於399元至1299元間。

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