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樂天女孩帶跳「媽媽丫」全場萬人炸裂！卡洛塔妮35週年進軍樂天桃園球場　開啟更親近生活的營養新節奏

▲▼樂天,棒球,卡洛塔妮,友華生技,體育,媽媽ㄚ。（圖／卡洛塔妮提供）

▲樂天桃猿主場中場表演，樂天女孩演繹「媽媽ㄚ舞」，熟悉旋律引發全場觀眾跟唱互動，萬人同步律動，讓球場瞬間變成全場大合唱。（圖／卡洛塔妮提供，下同）

生活中心／綜合報導

「媽媽ㄚ～媽媽ㄚ～」一響起，全場瞬間跟唱。 

在桃猿隊主場樂天桃園棒球場，一場原本屬於棒球的比賽，因為這段熟悉旋律被徹底改寫。樂天女孩現場演繹「媽媽ㄚ舞」，節奏一下，觀眾隨即揮手應和，從小朋友到家長，甚至不少資深球迷都被「洗腦成功」，萬人同步律動，成為當晚最具記憶點的畫面。

這不只是懷舊，而是一場精準設計的「情緒引爆」。 卡洛塔妮把35年前的品牌記憶，直接搬進最熱血的運動場域，讓原本存在於家庭場景的情感，一口氣放大到萬人規模。

從洗腦神曲到品牌策略　不是回憶，是轉換

不同於傳統品牌活動，這次的操作明顯更「娛樂化」。

從樂天女孩舞蹈、球場大螢幕音樂，到現場觀眾自發參與，整體更像一場「大型UGC互動現場」，不只是曝光，而是讓觀眾「參與」品牌。

這背後其實是一個清楚的策略——把「從小喝到大」的情感，轉成「現在還在生活裡」的品牌連結。也讓卡洛塔妮在年輕族群與新手爸媽之間，重新建立入口。

萌力開球＋團隊現身　品牌把球場變舞台

活動亮點之一，是由卡洛塔妮小羊擔任開球嘉賓。隨後，代表品牌精神的靈魂人物—友華生技醫藥台灣食品營養事業總經理林志銘，親自帶領團隊現身球場並披掛上陣，參與開球儀式。在全場萬名觀眾的見證下，由卡洛塔妮小羊投出第一球，象徵品牌將與台灣家庭共同邁向更加健康、充滿活力的下一個35年。

從吉祥物互動到團隊現身，品牌不只「露出」，而是完整把球場當作一個可以被放大的舞台。

友華集團執行長蔡孟霖現身球場與樂天桃猿領隊同框交流，從場邊互動到跨界合作，卡洛塔妮把品牌直接帶進萬人生活現場。

▲▼樂天,棒球,卡洛塔妮,友華生技,體育,媽媽ㄚ。（圖／卡洛塔妮提供）

▲卡洛塔妮35週年於球場展開品牌活動，品牌團隊與樂天桃猿代表同場合影，展現品牌與運動場域的跨界合作，強化大眾生活場景連結。

比賽神展開＋準爸爸MVP　話題自然延伸

當晚賽事同樣精彩，由中信兄弟對戰樂天桃猿，雙方一路拉鋸到第九局下半。最終，樂天桃猿靠陳晨威關鍵安打，以2比1拿下勝利。

陳晨威賽後榮膺單場MVP，在球迷熱烈歡呼中登上頒獎台，即將升格準爸爸的他也獲贈專屬禮物「卡洛塔妮奶粉一年份」，不僅彰顯其球場貢獻，也為賽事增添家庭溫馨話題，「MVP＋準爸爸＋奶粉」這個組合，也讓品牌訊息自然嵌入話題之中。不僅沒有違和感，反而形成高度記憶點。

▲▼樂天,棒球,卡洛塔妮,友華生技,體育,媽媽ㄚ。（圖／卡洛塔妮提供）

▲樂天桃猿球員陳晨威榮膺MVP，於頒獎台與樂天女孩及吉祥物同框互動，卡洛塔妮同步贊助「奶粉一年份」作為準爸爸禮，讓品牌自然融入賽事話題。

不只情懷　卡洛塔妮在做的是「市場擴張」

這場活動的意義，不只是熱鬧與話題，更反映出品牌近年的發展方向。

卡洛塔妮正透過跨界合作，持續推進三個面向：

1、擴大使用場景：從家庭延伸至球場與大眾生活場域
2、放大品牌資產：將「媽媽ㄚ」這個經典記憶，轉化為新世代的溝通語言
3 延伸全家庭營養市場：從嬰幼兒延伸至兒童，在少子化趨勢下，單一嬰幼兒市場逐漸收斂，品牌也同步調整角色，從「奶粉品牌」走向「家庭營養品牌」，拓展更長期的成長空間。

▲▼樂天,棒球,卡洛塔妮,友華生技,體育,媽媽ㄚ。（圖／業者提供）

▲友華集團執行長蔡孟霖於球場與卡洛塔妮小羊互動，少見展現輕鬆親和的一面，也呼應品牌從家庭走向大眾生活場域的策略轉型。

一場球賽，兩種感受

對觀眾來說，這是一場 好玩、洗腦、會忍不住跟著唱的球賽；但對卡洛塔妮來說， 更像是一場把回憶重新唱回來的時刻
當「媽媽ㄚ」從廣告變成全場大合唱， 從小朋友到家長一起揮手、一起跟唱， 那些關於成長與陪伴的記憶，也自然被喚醒。卡洛塔妮也正在把35年的歷史，轉成下一段成長的起點。

▲▼樂天,棒球,卡洛塔妮,友華生技,體育,媽媽ㄚ。（圖／業者提供）

▲品牌團隊手持「35」紀念球衣亮相，象徵卡洛塔妮35週年里程碑。

更多卡洛塔妮35週年活動資訊：
https://www.karihome.com.tw/zh-TW/anniversary-campaign-video.php
https://www.karihome.com.tw/zh-TW/anniversary-campaign.php

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