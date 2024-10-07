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韓國瑜出席南投茶博千人茶會　籲政府串百業為美麗珍珠

▲南投茶博千人茶會6日登場，南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜共品好茶。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投茶博千人茶會6日登場，南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜共品好茶。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為期9天的「2024南投世界茶業博覽會」6日下午進行重頭戲「千人茶會」，吸引許多民眾報名參加品好茶，立法院長韓國瑜也聞茶香而來，他表示去年南投茶博高達90萬人次參與，希望今年衝到100萬人次，並呼籲政府一定要照顧到農民、漁民、勞工、自由業等，將各行各業串起成為美麗的珍珠。

今天的千人茶會以350席各具特色的茶席，招待來自各地的愛茶人士，來自南投各茶鄉的茶師們也展現茶藝，與眾人坐在青草地上一起泡好茶、品茶，搭配精彩的音樂及歌唱演出，營造出優雅浪漫、悠然自在的下午茶氛圍；韓國瑜也在縣長許淑華、立委游顥、議長何勝豐，及縣議員林儒暘、全文才等多位縣議員陪同下，逛茶業博覽會、一同體驗千人茶會盛事。

▲南投茶博千人茶會6日登場，南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜共品好茶。（圖／南投縣政府提供）

▲南投茶博千人茶會6日登場，南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜共品好茶。（圖／南投縣政府提供）

韓國瑜說，大家都知道開門七件事「柴、米、油、鹽、醬、醋、茶」，其中茶在中華文化中對台灣民眾是不可或缺的，街頭巷尾所有好朋友在迎接客人時用的都是茶，幾乎可說是民眾生活必需品，茶博活動的舉辦不僅幫助農民推廣，也讓消費者懂得欣賞；他也指出，國家政策不能只看高科技、半導體、股票上市公司，必須涵蓋到每個產業面向，「串起來成為美麗的珍珠，才能讓各行各業都興旺發展」。

▲南投茶博千人茶會6日登場，南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜共品好茶。（圖／南投縣政府提供）

▲南投茶博千人茶會6日登場，南投縣長許淑華與立法院長韓國瑜共品好茶。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，此次千人茶會由鹿谷鄉農會協辦，一開放報名就秒殺，讓茶饕們能在悠然音樂聲中享受美好的下午茶時光；而開幕當天參觀人數已突破7萬人次，突破往年紀錄，今日也已超過6萬人，歡迎國人每天都來參加茶博的豐富活動，有得喝也有得吃，一起支持台灣的農民。

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