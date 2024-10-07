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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜拚「南部一哥」　餐敘討論拿下高雄屏東

韓國瑜開始會見中南部要角，被解讀在深化政治實力。

▲韓國瑜開始會見中南部要角，被解讀在深化政治實力。

圖文／鏡週刊

韓國瑜躍身立院公道伯，更開始鴨子划水，朝藍軍南部一哥的目標邁進。本刊掌握，深知藍軍在南台灣人力與資源較匱乏，韓就任院長以來對中南部民代轉交的預算與陳情案多有著墨，近期更開始與藍營的南部政界人士接觸、互動。

韓國瑜7月底找來高雄市府的老同事、前高雄社會局長葉壽山擔任院長室機要，協助處理南部事務，為韓經營地方人脈；同時，韓也與南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等縣市首長維持暢通的溝通管道。

不僅如此，本刊調查，韓9月下旬於院長官邸設宴，款待備受黨內看好征戰2026年高雄市長選舉的藍委柯志恩、屏東縣長選舉的蘇清泉，以及高雄出身的前立法院副院長曾永權、屏東出身的前行政院祕書長簡太郎等，現場另有企業主受邀出席。

柯志恩被黨內看好出戰2026高雄市長選舉，連帶在國會的表現備受檢視。

▲柯志恩被黨內看好出戰2026高雄市長選舉，連帶在國會的表現備受檢視。

本刊掌握，該場餐敘氣氛融洽，席間一度觸及選舉話題，眾人不僅討論2026年拿下高雄、屏東的可能性，更有與會人士直白地告訴韓：「立法院長一職對國民黨來說非常重要！」希望韓穩紮穩打，「他的院長高度與表現，將是牽動藍軍未來選舉的重要關鍵之一」。


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