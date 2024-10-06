南投茶博會千人擂茶登場　美人腿公主同步體驗客家飲茶文化

▲南投世界茶博會「千人擂茶」活動5日登場，新一代美人腿公主林靖軒（左起）、吳若湄、林宛璇體驗客家飲茶文化。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

2024南投世界茶業博覽會千人體驗系列活動之一的「千人擂茶」，5日傍晚在中興新村大操場舉辦，共200桌、近千人體驗客家擂茶，並邀請到最新一代的3位「美人腿公主」吳若湄、林宛璇、林靖軒到場走秀代言。

昨天於活動現場，藝人歌唱、表演也在大操場草地上同步展開；縣長許淑華到場同樂，感謝各界對茶博會的支持和參與。

許淑華表示，此次千人擂茶活動由水里鄉農會承辦，邀請對客家傳統文化有興趣的民眾進行擂茶體驗，自己動手做來喝，也體驗客家獨特的飲茶文化，參觀茶博會的同時也能深刻感受到客庄風味及在地風情，進而發展客庄產業、促進南投觀光行銷與農特產品推廣。

水里鄉農會總幹事賴育佑表示，「千人擂茶」活動是每組3至5人一桌、每組費用800元，可獲得擂茶用具一組，包括有手工擂缽、擂棒、茶匙、茶杯、擂茶材料1份、超值茶食1份、活動限定精美保冷袋1個，總價值超過2500元；而擂茶是客家傳統飲食，自然原料不含任何化學成分具有養身之功效，可讓參與民眾吃得健康、也吃得快樂。