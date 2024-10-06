南投縣同鄉總會發動千人返鄉力挺茶博會　花54萬包3／4桌次

▲南投縣同鄉總會舉辦「鳳還巢」活動，千人返鄉逛茶博、品嚐茶宴。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投世界茶博會於5日熱鬧開幕、晚間舉辦「千人茶宴」活動，台灣區南投縣同鄉會聯合總會也同步舉「鳳還巢」活動、邀集近千名旅外鄉親返鄉歡聚，並包下每桌要價6000元、近90桌茶餐宴席，力挺茶博會。

台灣區南投縣同鄉會聯合總會「113年鳳還巢返鄉活動」昨日下午在中興新村光榮國小登場，副縣長王瑞德、立委馬文君、縣議員林儒暘都出席致意，並對總會長陳甲乙和所有旅外同鄉表達歡迎之意；眾人於茶博會開幕儀式後輕鬆逛攤位、品嚐故鄉好茶滋味，也買好茶與親友分享。

晚間的「千人茶宴」-濃情蜜郁風味餐活動同樣在光榮國小舉辦，該會千名旅外鄉親共享在地特色茶餐；縣府指出，此次茶宴由南投市農會承辦，南投縣烹飪商業同業公會執行及南開科技大學餐飲管理系協辦，席設120桌，以茶引領凸顯地方特產的「南投菜」方式呈現：廚師們利用13鄉鎮市在地安全、有機、多樣化的好食材，如花卉、竹筍、菇類、百香果、薑黃、山當歸等，發揮創意及巧思，打造出深受大眾喜愛，且極具地方特色的風味餐。

王瑞德表示，南投縣同鄉會聯合總會此次特地將鳳還巢活動結合茶博會一起辦理，帶來大批返鄉人潮，這份用心及支持令人感動；去年茶博會吸引90萬人次來訪，帶來1.7億元經濟效益，今年期盼在該會及全國各地愛茶民眾的支持下，能帶動本次茶博會經濟效益衝高到2億元。