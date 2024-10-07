國會焦土戰　韓國瑜示警風向變了：中間選民很不滿

▲朝野在預算會期持續針鋒相對，考驗著韓國瑜協商智慧與手腕。



圖文／鏡週刊

中央政府總預算案因在野黨聯手封殺，至今無法順利付委，不僅掀起藍營內部矛盾，更在綠營操作下，成為韓國瑜燙手山芋。時間拉回9月19日立院開議前一天，韓出席國民黨立法實務研討會時即示警：「希望國民黨團務必警惕自己，現在很多基層、中間選民與藍軍，對國民黨有所不滿。」

韓國瑜認為黨團面對重大議題不該一味硬攻猛攻，遇到直線不通的狀況，或許該轉念走曲線。他並舉例，包括質詢、審查預算、人事同意權等，藍委們是否對執政黨抱持敵意，人民會有明顯感受。知情人士透露，韓國瑜之所以侃侃而談，關鍵在於他深知第二會期朝野仍會針鋒相對，處理上勢必非常艱難，因此選擇先向黨內喊話。

「韓國瑜議事主持大抵穩定，民眾多給予正面評價，但預算會期更考驗他的耐心與智慧。」一位熟悉立院運作的黨內人士指出，國民黨團目前還需要更多磨合時間，尤其重大議題內部仍經常各吹各的調，在戰術、戰略進退失據的情況下，韓如何堅守中立，又能推進議事進度？是他接下來的課題。

▲傅崐萁（右）於本會期總質詢，再度為花東交通向卓榮泰（左）請命。

該人士進一步舉總預算案為例稱，這次藍營雖拍板退回程序委員會，卻沒思考要怎麼「下車」，搞到內部後來分成兩派，一派堅持總預算案卡到底，直至行政單位來溝通，另一派則認為應讓總預算案付委，藉由實質審查與政院對決，否則輿論延燒對藍營不利。

黨團內部僵持不下，最終破天荒上演藍委羅廷瑋在程委會投棄權票事件，甚至有藍委連續2次在黨團大會開炮抨擊：「總預算案要繼續這樣玩，大家選舉也不用選了，可以另尋高明。」所幸有韓國瑜順水推舟，答應政院邀集朝野黨團餐敘，才讓藍營的內部矛盾未擴大。



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