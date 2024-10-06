分析國慶晚會藍綠大較勁！　黃揚明曝賴清德致詞對「這群人」喊話

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會5日晚間落幕，而總統賴清德、立法院長韓國瑜的致詞，皆引起外界熱議。對此，媒體人黃揚明分析，一場國慶晚會，成了藍綠「愛國」大較勁，賴清德致詞自然是對「藍營支持者」喊話，提及「主權」、「祖國」用意也可以理解，但肯定會引發兩岸政治風波；而韓國瑜不只致詞不斷強調國旗的美好，甚至連領帶與襯衫配色，都是國旗元素的紅白藍三色，心思不難理解。但他認為，不過這場國慶晚會，其實多數人只是想看江蕙復出而已。

黃揚明表示，5日的國慶晚會，為今年雙十國慶相關慶祝活動揭開序幕，藍營的立法院長韓國瑜身兼慶籌會主委，與執政的總統賴清德身兼民進黨主席兩人在國家認同上相互較勁，



黃揚明指出，韓國瑜不只是致詞內容不斷強調國旗的美好，活動設計上從唱國歌、國旗歌開場，這些都是過去八年民進黨完全執政時期不會看到的場景，甚至連韓國瑜的領帶與襯衫配色，都是國旗元素的紅白藍三色，心思不難理解。

黃揚明再指，而賴清德從進場、致詞到離場，不到10分鐘(精確來說，大約只有8分鐘左右），可以想見賴清德對這場「藍營造的主場」不太習慣，而致詞內容自然也是對「藍營支持者」的喊話。

黃揚明提到，韓國瑜與賴清德致詞時同樣呼籲民眾「愛國」，但賴清德特別提及「我們是一個主權獨立的國家」、「要團結守護國家主權」、「維護民主自由人權的生活方式」，還強調「中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國要過113歲生日，因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，但中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，其用意也可理解。

黃揚明認為，無論如何，賴清德的致詞內容，都比凡提「中華民國」必稱「中華民國台灣」的僑委會委員長徐佳青更有自信，但中華民國比中華人民共和國年紀大的比喻，肯定會引發兩岸政治風波。

最後，黃揚明強調，不過這場國慶晚會，其實多數人只是想看江蕙復出而已，政治人物致詞只有政論界，才會認真。

▼慶籌會主委韓國瑜於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）