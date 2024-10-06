評賴清德「祖國論」是詭辯　黃揚明：團結的國家卻因意識型態分裂

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會落幕，總統賴清德致詞時提到「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，這番言論引起正反兩極評價。對此，媒體人黃揚明今（6日）表示，賴清德的「祖國論」是搞笑的詭辯策略，與很多台派獨派「拒絕中華民國代表他們」的論述明顯不同，或許正是身為「務實的台獨工作者」的獨立路徑，先求借殼脫中，再伺機求台灣建國。他強調，理應團結的國家，卻因意識型態分裂，這才是中華民國未來必須直面的最大難題。

黃揚明表示，兩岸從國民黨執政期主張中國代表權之爭(一個中國)，到民進黨執政強調與中國脫鉤的兩國(一中一台)歷史現狀。

黃揚明表示，而賴清德的「祖國論」是一種搞笑的詭辯策略，甚至會被解讀為赴中發展的藝人畫底線。但卻自相矛盾地接著說「中華民國在台澎金馬已落地生根75年，不必再去談論這層關係」，也就是1949年起中華民國就與中國脫鉤來斷代論。

黃揚明認為，賴清德直面「中華民國」，與很多台派獨派「拒絕中華民國代表他們」的論述明顯不同，這或許正是賴身為「務實的台獨工作者」的獨立路徑，先求借殼脫中，再伺機求台灣建國。

接著，黃揚明提出對國民黨的建議，他說，如果國民黨繼續在兩岸論述扮演駝鳥或過度脫離現實，很快地，「中華民國」的詮釋權就握在長期執政的民進黨一方，每逢總統選舉，綠營只要抗中就夠讓國民黨吃鱉了。

黃揚明再說，雙十國慶是一個無法與1949年以前的中華民國切割的國家節日，若如賴總統所言，與對岸的關係不必再去談論，那麼這樣的中華民國，已非原味。

最後，黃揚明強調，國慶當天，賴總統肯定會繼續堅持兩國互不隸屬論述，但在台灣生活的人，心中的「祖國」有不同想像，當然不是三言兩語能說清楚，但理應團結的國家，卻因意識型態而分裂，這才是中華民國不分朝野未來必須直面的最大難題。

▼總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）