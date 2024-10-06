肯定賴清德「祖國論」　藍委：樂見從台獨工作者變倡議中華民國

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

肯定賴清德「祖國論」　吳宗憲讚：從台獨工作者變倡議中華民國

▲▼國民黨立委吳宗憲 黃建賓等人舉行 大法官暗埋魔王關卡 比登天還難的死刑 記者會 新北被割喉被害人父親視訊。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳宗憲肯定賴清德擁護中華民國的態度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨晚在國慶晚會致詞提及，中華人民共和國剛過完75歲生日，然而中華民國不久將迎來113歲生日，所以中華民國可能是中華人民共和國的祖國，「祖國論」瞬間掀起熱議。國民黨立委吳宗憲今（6日）對於賴清德擁護中華民國的態度給予肯定，看著賴願意從務實台獨工作者成為倡議中華民國的人，不但歡迎，更要支持！

吳宗憲指出，中華民國迄今已邁入113年，感念前人努力，讓民主自由得以深耕民心。中華民國的存在，是一個既有現實，蒙特維地公約規定的國家存在要件，人民、領土、政府、和對外交往能力，我們每樣都具備，沒有任何人可以否認中華民國存在的事實。

吳宗憲續指，要讓國人看到賴總統擁護中華民國的決心，希望國慶日時看到賴清德率領五院院長齊唱國歌，中央政府各部會官網在國慶日時放上國旗，各部會辦理國際外交活動時，應以中華民國稱呼我國，用具體行動激勵國民的愛國心。當然，要取信於國際社會，希望賴清德推動廢除民進黨台獨黨綱，用行動告訴國人，中華民國是我們唯一的國家。

「更進一步說，中華民國早於中共建政，並且是大陸人民祖國，一向為國民黨主張，在李總統任內更多次提及。」吳宗憲說，樂見賴清德向國民黨長期立場靠攏，更呼籲賴總統善加運用兩岸歷史文化的共同資產，以中華民國憲法作為最大公約數，促使兩岸人民走向良善互動。

最後，吳宗憲表示，在兩岸危機日益升高下，希望國家領導人謹記，引發戰爭的人往往不是人民，而是領導者，所以最愚蠢的領導者，是把戰爭與貧窮留給下一代，故以中華民國作為團結旗幟下，讓我們共同努力前進，為了下一代及永續發展，儘速解決兩岸危機、讓大家好好生活，這是殷殷百姓的期待。
 

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