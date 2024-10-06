馬辦重申兩岸同屬一中　轟賴清德祖國論「不倫不類」唬弄台灣人

▲蕭旭岑批賴清德的說法非常不倫不類。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國慶晚會昨天在台北大巨蛋落幕，其中，總統賴清德致詞時提及，就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的「祖國」。馬英九基金會執行長蕭旭岑今（6日）批評，賴的說法根本「不倫不類」，也污蔑了到場真愛中華民國的兩萬群眾，事實證明，賴清德的「新兩國論」已引發國際普遍疑慮，造成台海不安，嚴重違反台灣人利益。

蕭旭岑指出，台灣與大陸民眾心中的「祖國」，依據各自憲法，應該是尚未統一、但互相涵蓋的「中國」。因此無論台灣人在那裡講「祖國」，都不該被質疑或責難。更何況，蔡英文前總統不是說「沒有人需要為自己的認同道歉」，為何賴清德還要執意去炮製一個莫名其妙的「祖國論」呢？

蕭旭岑並三問賴清德，一、如果真認同中華民國，為何將國號改為「中華民國台灣」？二、為何不依據中華民國憲法承認「台灣與大陸同屬一個國家的兩個地區」？三、為何不肯唱國歌，還在國慶晚會「快閃」？

蕭旭岑強調，中華民國憲法明定，大陸與台灣都屬於中國，台灣人也是中國人，我們的中國就是「中華民國」，真正愛台灣的人不會走台獨路線。如果要把大陸當成外國，把大陸同胞當成外國人，否認自己是中國人，麻煩賴清德趕快去修憲，不然就閉嘴，不要用話術唬弄台灣人。

另，針對台灣基進黨主席王興煥批評「台奸」，蕭旭岑嚴肅表示，真正愛台灣的人不會和大陸切割，不會和大陸同胞切割，更不會否認自己是中國人。那些執意與大陸分離，不顧台灣人安全，把台灣推向戰爭邊緣的人，才是害台灣的「台奸」。台灣基進黨身為在野黨，請真正站在台灣人的立場，嚴格監督執政的賴清德與民進黨，為台灣人把關，不要自我矮化成民進黨側翼，忘了自己的角色。

蕭旭岑說，「國際危機組織（International Crisis Group, ICG）」是素有名望的中性國際智庫性質的組織，立場公允，這次的報告除了呼籲賴清德回歸中華民國憲法與兩岸條例，也向大陸喊話要降低武力威脅，他很意外民進黨居然派發言人出來詆毀ICG，好像賴清德罵不得，根本是「見笑轉生氣」。

蕭旭岑強調，「新兩國論」違反中華民國憲法，造成台海緊張，引發國際普遍性疑慮，已經是不爭的事實，當權者及其扈從、側翼不能以為用大內宣等「國王的新衣」認知戰，就可以欺騙台灣老百姓。站在絕大多數台灣人的立場，要保護台灣的安全、和平與尊嚴，馬英九前總統和他將會繼續堅定講真話。