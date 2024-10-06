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奧萬大30週年慶　草地野餐音樂會系列活動11／2起跑

▲奧萬大30週年慶，11月2日推出草地野餐音樂會系列活動。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲奧萬大30週年慶，11月2日推出草地野餐音樂會系列活動。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

奧萬大國家森林遊樂區今年歡慶30周年，將於11月2日舉辦「福鳥新生-領角鴞」大型國產竹編裝置藝術開幕活動，與部落共好「2024奧萬大部落楓采-草地野餐音樂會」系列活動，藉此強調原民文化、生態旅遊和藝術共融，突顯奧萬大多元價值、展望與周邊部落共好共榮的未來願景。

林業保育署南投分署指出，奧萬大走過30年來，雖遭遇多次嚴重風災侵襲、包括去年的卡努颱風重創，但園區經重建新生，仍勇敢向下一個30年邁進，並規劃一系列慶祝串連活動，推出與原民共好「部落楓采音樂會」、30週年慶系列「奧萬大30楓華」與國產竹編裝置藝術「竹夢30」。

▲奧萬大30週年慶，11月2日推出草地野餐音樂會系列活動。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲奧萬大30週年慶，11月2日推出草地野餐音樂會系列活動。（圖／林業保育署南投分署提供）

11月2日（六）部落楓采音樂會，將安排親愛國小萬大分校口簧琴隊和原鼓表演，以及泰雅族、賽德克族的舞蹈表演，加上布農族的八部合音；為讓遊客更了解奧萬大與週邊部落豐富的文化背景，現場也舉辦文化導讀，以了解泰雅族、賽德克與布農族的歷史、習俗與自然共生的緊密連結。

▲奧萬大30週年慶，11月2日推出草地野餐音樂會系列活動。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署更規劃由在地居民與米其林主廚推出「部落楓采餐套組」：包括泰雅族小米醃肉與日治時期進貢的天皇米、將台灣特有種與在地蔬果製作「愛玉沙拉佐當令時蔬」、親子民眾都能品嚐的營養檳榔「馬告荖葉香腸」、親愛村媽媽照顧孩子的「親愛的餅」、「香料鹽水樹豆楓紅雞」、「刺蔥酸菜年糕」、「三色楓葉餅乾」、「紅肉李紅茶」、「台灣土肉桂」，讓所有參與盛會的遊客都細品原民風味的美食饗宴；活動當天也將舉辦部落市集，讓部落居民販售當地農特產，竹槍、串珠與織布教學，精彩可期。

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