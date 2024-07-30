山區道路落石嚴重　奧萬大、天池山莊持續封閉至8／9

▲奧萬大國家森林遊樂區員工整理風災倒木。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

凱米颱風已遠離台灣，林業保育署指出，仁愛鄉奧萬大國家國家森林遊樂區進出道路包括台14埔霧公路、投83，以及奧萬大聯外道路多路段邊坡，有土石崩落及倒木情形，目前各公路單位積極搶修中，即使園區內並無重大災害，但考量施工需要及遊客行車安全，將持續休園至8月9日、預計8月10日重新開園。

南投分署另表示，經派員巡查能高越嶺國家步道西段及天池山莊，發現聯外道路及步道目前仍有多處坍方落石而受阻，加上山區雨後含水量極高，環境較不穩定，已派遣工程人員進場整修，暫停開放時間同樣延長至8月9日。

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分署提醒，奧萬大與天池山莊暫停開放期間，原已核准住宿遊客將可全額退費；而豪雨過後山區環境較不穩定，請民眾隨時關注中央氣象署天氣報導，減少山區活動，以維自身安全。

有關「奧萬大國家森林遊樂區」、「合歡山國家森林遊樂區」開休園相關訊息，請利用山林悠遊網（http://recreation.forest.gov.tw/）網站查詢；「能高越嶺國家步道西段」及「天池山莊」開放訊息，隨時公告於天池山莊網站（http://tconline.forest.gov.tw/），請民眾持續關注。