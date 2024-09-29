山陀兒逼近　奧萬大及合歡山森林遊樂區9／30-10／2預警性休園

▲山陀兒颱風來襲，奧萬大及合歡山森林遊樂區預警性休園，圖為合歡山松雪樓外上午天候情形。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中央氣象署已於今天上午對山陀兒颱風發布海上警報，預計30日清晨發布陸上颱風警報，推估10月1日、2日將影響台灣最為顯著；林業保育署南投分署表示，所轄合歡山、奧萬大國家森林遊樂區，將於30日至10月2日進行預警性休園，後續將視颱風過後之影響程度，適時恢復開園。

林保署南投分署指出，颱風外圍環流預料將使台灣西半部、東北部及各地山區風雨將漸趨明顯，可能有大雨或豪雨發生，山區道路易受颱風豪雨影響而有崩坍落石發生，因顧及遊客安全而採預警性休園。

▲奧萬大國家森林遊樂區明起預警性休園3天。

有關合歡山、奧萬大森林遊樂區開休園及訂房退款相關訊息，請利用台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）查詢；另能高越嶺國家步道西段及天池山莊，則因受之前颱風及西南氣流強降雨影響造成步道中斷，目前尚在整建修復中，仍持續暫停開放。

南投分署提醒國人，應隨時注意天候動態，颱風前後應儘量避免進入山區及從事山域活動，維護自身安全。