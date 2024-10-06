談賴清德祖國論「3不」　學者：跳躍性認為兩岸1949年後互不隸屬

▲總統賴清德於國慶晚會致詞內容，引發討論。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德昨日在國慶晚會上致詞時提到，「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國」。對此，政大外交系教授黃奎博接受《ETtoday新聞雲》受訪時表示，在賴清德的演說裡，兩岸關係方面可用「三不」來形容，不言自明、不吐不快、不出所料；另，據憲法的話，主張統一在中國之下和主張台灣獨立都是分裂中華民國國土，但前者被政府視為違法，後者卻成為政府同意的政治主張，若主張台獨無罪，主張任何形式的統一是否也應該無罪？

國慶晚會昨日登場，賴清德在致詞時強調，要記得我們是主權獨立的國家，必須團結守護國家主權、維護民主自由，才不辜負這麼多年來犧牲奉獻的每個人，「最近，我們的鄰居，中華人民共和國十月一號剛過完七十五歲生日，再過幾天，中華民國就要過一百一十三歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國」，語畢引起現場民眾尖叫歡呼。

黃奎博分析，賴清德在國慶晚會的短暫露臉和致詞，在兩岸關係方面可用「三不」來形容。「中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國」，這是「不言自明」的陳述，因為歷史事實再明顯不過了。其二，國人「慶祝對岸生日不要用祖國兩字」，這是「不吐不快」的陳述，因為中華民國國民稱對岸為祖國，等於輕蔑或忽視務實台獨工作者賴清德所領導的「國家」。

黃奎博提出第三點，「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，則是「不出所料」的陳述，因為賴清德果然再次將中華民國和中國大陸的歷史連結自1949年10月之後一刀切。

為何說是不出所料？黃奎博進一步指出，前總統蔡英文任內便以故意將中華民國歷史限縮在1949年以後，例如2021年雙十國慶，她基本上是以中華民國台灣72歲作為國家歷史敘事的切點，因此是「72年來國軍保家衛國」，而不是1925年黃埔建軍起算，而賴清德就職時的史觀與蔡英文是一致的。

但賴清德用極具爭議的觀點，故意忽略了中華民國憲法第4條「中華民國領土，依其固有之疆域，非經國民大會之決議，不得變更之」，便宣稱根據憲法，「中華民國主權屬於國民全體；有中華民國國籍者，為中華民國國民；由此可見，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」黃奎博認為，這樣的說法，無視憲法和國籍法都蘊含兩岸人民均為中華民國國民的推論，更跳躍式地成為他口中兩岸在1949年之後「互不隸屬」的根據。

黃奎博點出，賴清德的「祖國論」即可能就在意指，在1949年10月1日中共建政後，中國大陸的人民跟中華民國就沒任何關係，即便我國的法律體系不是那樣規定，但不意外地，賴清德的「互不隸屬」論述就是那樣認定。

黃奎博認為，賴清德很可能也會同意，1895年4月中日馬關條約簽定後，台灣人民的祖國是日本，但馬關條約之前呢？當時絕大多數台灣人民和「大陸人民」的祖國是由清廷代表的中國，不知賴清德同意否？就算賴清德在2024年7月民進黨全代會主張「建立台灣主體性的國家認同」，但也不要忘了或曲解國家歷史，況且他還是宣誓「遵守憲法，效忠國家，如違誓言，願受國家嚴厲之制裁」的中華民國總統。

至於賴清德的演說是否會造成台灣內部意識形態認同更加混淆，黃奎博說，根據憲法，主張統一在中國之下和主張台灣獨立都是分裂中華民國國土，但現在前者被政府視為違法、萬惡不赦，後者卻鳩佔鵲巢地成為政府同意或默許的政治主張，「是相當弔詭的事情」，反過來問賴清德，若主張台獨無罪，主張任何形式的統一是否也應該無罪？

