賴清德對「祖國論」心虛　學者曝端倪：無法控制台獨本心現矛盾

▲總統賴清德出席國慶晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統賴清德出席雙十國慶晚會 ，致詞時指論年紀，中華人民共和國不可能是中華民國的祖國，這番「祖國論」在國內掀起熱議。台大政治系教授左正東今（6日）接受《ETtoday新聞雲》採訪時指出，連賴清德都對自己沒信心，從致詞內容「中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國」中可以看到，賴所用的詞彙是「可能」，充滿不確定性；且賴應有總統的高度，去包容國人之間不同的看法，而非讓國人間的意識形態更加混亂。

國慶晚會昨日登場，賴清德在致詞時強調，要記得我們是主權獨立的國家，必須團結守護國家主權、維護民主自由，才不辜負這麼多年來犧牲奉獻的每個人，「中華人民共和國十月一號剛過完七十五歲生日，再過幾天，中華民國就要過一百一十三歲生日。因此，就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國，大家說對不對？」引發國內外關注。

左正東對此指出，從缺席全場唱國歌、國旗歌環節，就讓民眾質疑賴清德要捍衛中華民國的可信度，身為總統卻不出席這舉國歡騰的橋段，更不免讓人想起賴清德在總統候選人辯論會上時所稱，「中華民國是災難」一說，到底是失言還是真心話？

左正東認為，賴清德的演說看似辛辣，但其實連賴本人都沒有信心，「中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國七十五歲以上民眾的祖國」，前段才義正嚴詞表示是「絕對不可能」，後面卻變成「可能」，又問現場觀眾「對不對？」可以解讀為賴清德對自己的發言其實也是心虛的。

左正東進一步指出，賴清德的談話與現場的中華民國元素、國旗飄揚形成強烈對比，形成割裂感，賴既然已出席晚會，必然是希望能夠貼近中華民國的符號，但感性上卻未思考周全，一方面想往中華民國靠攏，一方面又控制不了台獨的本心，因此才會出現矛盾的情況；左正東建議，賴清德做為國家領導人，還是要多展現包容認同的一面，在用詞不圓融、不精確的狀況下，更折損了賴清德的總統格局。

此外，左正東也提到，前總統蔡英文從前在國慶致詞上穩健的表現，更凸顯賴清德昨晚的「衝」，讓台灣內部本就混亂的族群認同、意識形態更加雪上加霜，「中華民國跟中共，是否都為中華民國的國民？到底我們該怎麼看待中共政府？」沒有釐清兩岸既有的問題，反而讓情勢更複雜，「大陸地區的人民到底是不是中華民國人民？說法很混亂，甚至還區分年齡，以及中華人民共和國在中華民國憲法中的地位為何？是平起平坐，還是根本不該承認？到底是什麼的位置？」賴清德的國慶晚會演說彷彿沒有答案的考卷，徒留人民頭上更多的問號。

至於賴清德拋「祖國論」後，無獨有偶，今晨20架次共機執行「聯合戰備警巡」，兩者是否有相關聯，兩岸關係可能更加嚴峻？左正東則說，共軍的行動是長期的趨勢，不認為可以這麼淺薄的做出連結。但左正東也坦言，週四的雙十國慶大典上聽眾擴及國際，對於賴清德的致詞已無樂觀本錢。

最後，左正東強調，如果賴清德要捍衛中華民國，那麼所率領的政府，包含各部會都應該加強對中華民國的擁護，很可惜的是，連外交部在台活動都沒有看到有特別提及中華民國，這件事不該發生，「外交部辦活動時，該以中華民國稱呼自己的國家，凸顯中華民國的主體性與存在的事實」，也才會讓大家相信賴清德守護中華民國的決心。

