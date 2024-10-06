賴清德生日快樂！　吳思瑤曝8年前慶生照

▲賴清德生日。（圖／翻攝吳思瑤臉書）

記者皮心瑀／台北報導

總統賴清德國慶晚會上一席「祖國論」引來關注，而6日便剛好是他的生日。民進黨立委吳思瑤也曝光兩人8年前的慶生照，祝賀賴清德生日快樂，也強調賴清德昨晚的演說，是論述的最高境界。

賴清德國慶晚會時表示，中華人民共和國10月1日剛過完75歲生日，再過幾天中華民國就要過113歲生日，「因此就年紀來說，中華人民共和國是絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，中華民國在台澎金馬落地生根75年，是不用再提這段關係，但是如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用祖國兩字。

吳思瑤表示，一直以來，兩岸關係總是字斟字酌，比拗口更拗口，不只是政治學，更是修辭學。昨晚賴清德用「113>75」、「別說PRC是ROC祖國」說法，淺顯易懂，言簡意賅，精準到位，全民有感。

吳思瑤認為，好的演說不在長，把複雜的事說得簡單，是論述的最高境界。賴清德為大家上了一課，而今天也正好是賴清德生日，2016年的這一天，還是台南市長的賴清德，北上關渡宮感謝廟方為台南震災慷慨捐助，當天是兩人認識20餘年，唯一一次為他慶生，「好年輕活力的當年，好成熟穩重的現在！」