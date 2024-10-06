明天變天「3地防豪雨」　國慶煙火雲林登場！氣象署曝降雨熱區

▲受東北季風影響，明天起將變天。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(7日)起受東北季風影響，且將持續到周六，北部、東北部溫度將下降，周一、二基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區會有局部大雨或豪雨等級降雨。周三起降雨趨緩，周四國慶日降雨空檔拉長，午後雷陣雨熱區偏南部和中部山區，預估對雲林國慶煙火不會有影響。另下周將有熱帶系統發展。

中央氣象署預報員陳姵安表示，今天台灣環境偏東風，台灣陸地上空雲量偏少，水氣位於洋面上，太平洋有一波一波水氣隨東風移往台灣陸地，今天北部、東半部要留意水氣移入造成零星降雨，但降雨時間不會太長，降雨空檔較長，天氣以多雲到晴為主，今各地也要留意午後熱對流發展，可能有局部較大雨勢。

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不過明天起將受東北季風影響，陳姵安表示，周一因東北季風影響，北部、東北部溫度下降，東北風影響將持續到周六(12日)；其中周一、周二迎風面的基隆北海岸、大台北山區、宜蘭山區會有局部大雨或豪雨等級降雨，降雨較持續且空檔小，其他地區要留意午後雷陣雨，南部和中部山區有局部大雨機會。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

陳姵安指出，周三、周四雨勢趨緩，國慶日到周六降雨偏少，但迎風面降雨機會仍高。

溫度趨勢上，陳姵安說明，今天近山區、大台北盆地有31度到32度高溫，明天東北季風增強，強度雖然不是很強，但影響時間長，低溫將下降，其中周五或周六清晨溫度偏低，低溫約22度左右，東北部可能有21度低溫；中南部周三和周四國慶日清晨也有23度低溫，白天高溫可到30度，早晚溫差大。

▲溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

由於2024雙十國慶煙火將在雲林虎尾高鐵特定區舉行，陳姵安表示，因周三後降雨趨緩，迎風面桃園以北、宜蘭降雨機率仍偏高，不過國慶日當天上午和清晨降雨趨緩且空檔偏長，但仍要防範局部陣雨，午後雷陣雨熱區在周三後偏南部和中部山區，雲林偏沿海，預估沒有太大影響，要留意午後雷陣雨雲系影響平地。

至於熱帶系統發展，陳姵安指出，西北太平洋可看到菲律賓東方海面有較大低壓帶，明顯看到熱帶雲簇會有發展情況，至於何時變熱帶性低壓將持續關注，預估下周就會形成熱帶性低氣壓。