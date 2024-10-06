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大陸 大陸焦點 特派現場

影／9成都扮演她！紫霞仙子CP製造基地　帶動鎮北堡30年旅遊熱

記者任以芳／寧夏報導

被譽為「東方好萊塢」的寧夏鎮北堡影視城，大陸十一長假期間迎來爆量遊客。港片《大話西游》1995年在此地拍攝，之後帶動影視城變成「紫霞仙子CP批發市場」。根據業者不完全統計，每年有數萬名女遊客指定扮演紫霞仙子，其次是男性遊客扮演至尊寶，《大話西遊》也帶動鎮北堡旅遊潮30年，每年創造上億人民幣產值。

 ▲▼ 2024、寧夏、鎮北堡、紫霞仙子、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 寧夏鎮北堡西部影視城保留港片《大話西遊》，至尊寶與紫霞仙子在城樓的經典場景 。（圖／記者任以芳攝）

鎮北堡「昔抵禦外敵、今產出好電影」

走進大陸十大影城之一，鎮北堡西部影視城位於寧夏銀川市，由大陸作家也是書法家張賢亮於1993年9月21日創辦，景區外的「中國一絕」正是他的題字，而這裡也被譽為是「東方好萊塢」。

實際上，鎮北堡原址是明清時代的邊防城堡，過去是一個邊防要塞，在寧夏像鎮北堡的邊防要塞有二十多個。從明弘治到萬曆間即明孝宗皇帝至神宗皇帝時期，明朝政府一邊加強在西北修築長城，一邊在黃河到賀蘭山之間的狹長地帶修築關隘，主要抵御蒙古騎兵侵擾，因此北路中的「鎮北」指的就是鎮北堡。

後來在原本鎮北堡基礎上修建，打造這座西部影視基地城，保留原有的蒼涼、悲壯、殘舊的歷史感，雖然浙江橫店名氣響亮，拍過許多膾炙人口的好電影，號稱「得獎」影視城。

▲▼ 2024、寧夏、鎮北堡、紫霞仙子、 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 《大話西遊》紫霞仙子帶動影城旅遊潮近30年 。（圖／記者任以芳攝（上）、翻攝港片大話西遊（下））

鎮北堡影視城營銷部經理李鵬介紹，「自1981年以來共拍攝200部影視劇，其中《牧馬人》、《紅高粱》、《黃河謠》等獲得國際大獎，還有《大話西游》、《喬家大院》、《東邪西毒》、《新龍門客棧》、《錦衣衛》、《刺陵》、《方世玉之英雄出少年》…等多部膾炙人口的影片。

「經過轉型發展，鎮北堡現在是觀光、娛樂、休閒、餐飲、購物於一體5A級旅遊景區。」李鵬說，「營收情況我們現在門票一張80元，包含所有的景點，一年整體陝西遊客佔到30%，四川遊客佔到30到40%，剩下就是周邊的遊客，一年創造上億產值。」

▼ 情侶或夫妻遊客「模仿」至尊寶與紫霞仙子CP最甜經典場景 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024、寧夏、鎮北堡、紫霞仙子、 。（圖／記者任以芳攝）

大話西遊帶動觀光！紫霞仙子製造基地

為了一圓遊客的影電影，影城保留著各類影視片重要場景200多處，走到哪都感覺似曾相識，最經典場景就是港片《大話西游》（《月光寶盒》、《大聖娶親》上下集）在這裡拍攝，《大聖娶親》片尾至尊寶和紫霞仙子在城樓上對話親吻的場景，讓影迷回味無窮。

實際走進鎮北堡影視城，城樓上特地安排至尊寶和紫霞仙子雕塑，成為必來的網紅打卡地。來自湖南一對夫妻檔受訪時說，因為很喜歡大話西遊這部電影，特地帶孩子一起裝扮成紫霞仙子和至尊寶拍照。

▼ 鎮北堡到處都是紫霞仙子 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024、寧夏、鎮北堡、紫霞仙子、 。（圖／記者任以芳攝）

先生還俏皮對妻子說，「曾經有一份真摯的感情擺在我面前，可惜我沒有珍惜，直到失去的時候才後悔莫及。」逗得妻子樂回，「現在還來得及。」實際觀察，女遊客幾乎九成以上扮演紫霞仙子，紅白相間的武俠服，手裡帶上寶劍拍照留念。

影視城裡十多家旅拍換裝店家，按照妝髮精緻等級計價，100元到300元不等（單位：人民幣，同下）。在北鎮堡工作十多年的小李向記者介紹，淡季每天大概梳化6、7人，遇到春節、五一假期、「雙節」中秋和十一長假期間，每天超過20多位以上。

「我經常忙到忘記吃飯，早上開園最一路到中午最忙，下午又是另一波團客或散客。」小李親自算一遍，抓人均150元來計算，一天保守3000左右收入，不含其它附加消費。

「西游是大陸70後、80後、90後非常喜歡的一部電影，常常看見影視城有很多遊客裝扮紫霞仙子，網友戲稱這裡是『紫霞仙子批發市場』。」李鵬進一步介紹，大陸早期武俠電影、得獎電影在這拍攝，許多遊客按圖索驥拍照留念，舉麗《紅高粱》經典場景都有保留。

▼ 鎮北堡號稱「紫霞仙子製造基地」，女性遊客若換裝，九成選擇裝扮紫霞仙子 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024、寧夏、鎮北堡、紫霞仙子、 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024、寧夏、鎮北堡、紫霞仙子、 。（圖／記者任以芳攝）

老字號影視城跟上「豎屏劇」潮流

以往看手機影視都是「橫屏模式」，互聯網迅速帶動之下，大陸抖音、小紅書等知名社交平台開始流行「「豎屏劇」短影片（陸稱短視頻），符合手機直立看片習慣。大陸網友甚至戲稱，浙江「橫店」都變「豎店」，許多拍攝短影片團隊進駐橫店，帶來新一波商機。

談到影視城轉型之路，鎮北堡是93年正式成立的，當時許多國外電影《侏羅紀公園》之類大片，開始靈活運用後期製作，或通過綠幕虛擬場景，到現在用電腦科技就能虛構真實場景。

李鵬進一步說，鎮北堡影視董事長張賢亮想到，如果只是拍攝電影影視基地，可能會成為夕陽產業，於是做第一次轉型為中國古代北方小城鎮，讓遊客到景區不只看拍攝電影場景，還有西北特色「非物質文化遺產」。鎮北堡也從2004年開始，針對所有的影視拍攝劇組，免場租借場地。

如今鎮北堡面臨再次轉型，李鵬指出，「先前疫情期間院線大電影相對少，網劇會多一些，這鎮北堡去年開始陸續有竪屏短劇在我們這裡拍攝，今年自己也投資兩部竪屏短劇，集數短、成本低，然後出片比較快，賣的也比較好，兩年我們計有好的合作案就拍攝。」

▼ 寧夏鎮北堡影視基地旅拍還是主要營收之一，如今轉型投資拍攝「豎屏劇」。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024、寧夏、鎮北堡、紫霞仙子、 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 2024、寧夏、鎮北堡、紫霞仙子、 。（圖／記者任以芳攝）

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