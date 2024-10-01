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颱風外圍環流縱谷現間歇性雨勢　高中觀光科學生體驗食農教育

▲關山工商學生參加農業體驗和「食農教育」結合的課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山工商學生參加農業體驗和「食農教育」結合的課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

花東縱谷地區因為「山陀兒」颱風外圍環流影響出現間歇性雨勢，但關山鎮農會「米國學校」卻有一群高中生9月30日按照原訂計劃前往上課。農會表示，在農村發展及水土保持台東分署的計劃支持下今年開班規劃有蘿蔔產業介紹和老蘿蔔雞湯烹煮、茶葉種類介紹及擂茶、竹編藝術等體驗課程，中午同學們開心大無菜單的美味「大碗公飯」。

關山工商觀光科三年級的同學在老師帶領下來到「米國學校」，參加農業體驗和「食農教育」結合的課程；帶隊老師表示，藉由體驗課程讓同學瞭解地方農業發展的現況和其未來性，並透過職人老師的講解同學們也對各種職業探索有了更進一步的認識。食農教育希望能重建消費者對生產者與食材重建信心與連結關係，進而達到縮短食物送到消費者間的距離、重視「食物里程」達到減碳的效果。

關山「蘿蔔銀行」講師彭勝威指出，近年來蘿蔔從早期的綠肥作物被作為肥沃地力使用，到後來鹽漬成為美味食材甚至食療使用的老蘿蔔，而存放時間愈久則成為「黑金」更是價值不菲。彭勝威解說蘿蔔生長過程及如何鹽漬，彭勝威指導師生實際烹煮蘿蔔雞湯體會食物從泥巴到嘴巴。「茗藝茶園」闆娘柯麗清則是負責「擂茶」的體驗課程，陸續將黑芝麻、花生放入擂缽再用擂茶棒利用缽內放射性溝紋磨擦，隨後熱茶沖泡後那獨特的香氣瞬間撲鼻而來。

關山工商同學們不僅體驗烹煮老蘿蔔雞湯和擂茶外，還另外「選課」體驗手工挖取蜂王乳和蜂蠟蠟燭製作；中餐享用「米國學校」田媽媽的「大碗公飯」。「米國學校」校長彭衍芳指出，「大碗公飯」是以地產地消和吃當季的概念，採用關山在地良質米烹煮成米飯，而在地農家的家裡採收什麼菜在大碗公裡就會出現什麼菜色。高中的同學說，今天的天氣雨勢不斷，離開校園來到「米國學校」上課覺得很有趣也對關山農業發展也更加認識。

▲關山工商學生參加農業體驗和「食農教育」結合的課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山工商學生參加農業體驗和「食農教育」結合的課程。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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