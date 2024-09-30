寧夏政府懸賞每頭野豬「1.1萬元」！　五金行老闆一夜捕13隻

▲蘇成安獵捕的野豬。（圖／翻攝自九派新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

寧夏西吉林業和草原局日前公告，公開招募，遴選野豬綜合防控項目捕獵隊伍，計劃獵捕域內，40公斤以上的成年野豬300隻，每隻補償2400元（人民幣，下同，約台幣1.1萬元），無害化處理每頭200元（約台幣918元），引起當地居民投入獵捕行動。

據《九派新聞》報導，相關工作人員表示，該計畫叫做「野豬種群調控計畫」，野豬數量超過固定區域承載量後，林草部門就會下達一定的種群調控數量，而不是盲目獵捕，報名人員需有獵捕經驗。

▲獵犬捕獵野豬。（圖／翻攝自九派新聞）

一支捕獵隊負責人蘇成安（化名）表示，自己是在2021年前後開始獵捕野豬，最初幾年當地野豬數量較多，一晚最多捕獲了13隻野豬，現在每年能成功獵取2、300隻野豬，目前已報名此次獵捕，正等待遴選。

他說道，自己本職工作是經營五金店，賺的錢全都投到捕獵上了，但一直是虧本狀態，獵捕野豬所獲補貼跟投入的成本相比，簡直是「九牛一毛」，「剛入行就投入了100萬元左右的啟動資金，後期我們養了40多隻獵犬，每天的油錢、電子裝備維修或換新的費用、獵犬的伙食及日常護理費用等等，加起來也得有1000元左右。」

相關工作人員提到，野豬的繁殖率很高，一年生兩胎，一胎十幾個，繁殖率高，天敵金錢豹、狼、豺狼等動物的數量大幅減少，那時野豬又屬保育動物，不能隨便捕殺，「每當農作物成熟季節，野豬成群結隊拱食踐踏莊稼和樹苗，農民辛勤種植的各種作物慘遭破壞，有些地塊的玉米、薯片、蠶豆等農作物幾近絕收。」

▲熱成像無人機視角下的捕獵畫面。（圖／翻攝自九派新聞）

村民想了許多辦法，如用農藥拌種、放置農藥熏、點柴火、放砲仗等，但野豬對此習以為常，防不勝防，豬害呈現春拱種、夏毀苗、秋啃果的規律，離家稍遠的田地只能棄耕，對農作物的危害程度比霜凍、強風、冰雹、暴雨等天災有過之而無不及。

蘇成安表示，「當時遇到了野豬群，上百斤的大豬和40斤以下的小豬都有，還基本上都在地裡不亂跑，有的一兩隻獵犬就能抓一隻，那時本地沒什麼人捕獵野豬，護農隊伍也只有3支，經過幾年發展，現在已有3、40支隊伍，全國各地都有捕獵隊伍，捕獵野豬也逐漸普遍起來。」

他還表示，捕獵隊伍變多後，大家捕獲的野豬也變多了，在外肆虐的野豬數量逐漸減少，當地相關部門是為了避免野豬毀壞農作物、危害生態，採取的族群調控的措施。