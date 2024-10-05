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大陸 大陸焦點 特派現場

影／住「星星故鄉」一晚10萬台幣　陸沙漠「野奢」旅遊創百億藍海

記者任以芳／寧夏中衛報導

大陸十一長假接近尾聲，過去沿海一帶是主流旅行勝地，近年流行沙漠旅遊，大西北觀光成為新寵兒。來自「星星的故鄉」寧夏中衛市深耕沙漠文旅產業IP，打造高端鑽石酒店、星星酒店以及主打摩洛哥風走黃河宿集，住一晚最貴議價2萬人民幣，追求「野奢風」的大陸民眾甚至前2個月搶訂十一長假來遊玩，訂房全部大爆滿，也讓業者在一片沙海中走出淘金之路。

過去沙漠給人印象是孤寂、炎熱與死亡，寧夏中衛的沙漠也被《中國地理雜誌》評為「中國五大最美的沙漠之一」，被大陸央視以及大眾網路評為「中國最值得外國人去的50個地方之一」，甚至還有老少皆宜的沙漠迪士尼稱號。

▲▼ 寧夏、沙漠、野奢、高端消費、十一長假 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 寧夏高端鑽石沙漠酒店，旺季最貴一晚10台幣。（圖／記者任以芳攝） 

陸沙漠旅遊正夯「住一晚10萬台幣」

寧夏中衛近年積極開發沙漠文旅產業IP，緊追新疆、甘肅開發的沙漠經濟，2020年11月正值疫情期間，中衛文旅推出「星星酒店」，首個以觀星為主題的沙漠酒店，主打「來自星星的故鄉」氛圍感，迅速在大陸各大旅遊平台火熱。

當遊客到中衛沙坡頭遊玩，先入住沙漠星星酒店，第一天在沙漠區徒步、騎駱駝、做越野車衝沙，第二天到沙坡頭黃河區看「沙河共存」奇景，體驗坐羊皮筏子、黃河滑索，在沙漠餐廳用餐，或是欣賞星空劇場，晚上還有觀星服務。

去年，打造剛落成的沙漠鑽石酒店，讓外界大為驚艷，設計靈感來源於鑽石的璀璨與堅固，以及沙漠的曠遠與寧靜，酒店建築蟄伏於沙丘間，以減少風沙的衝擊。透過空中俯瞰，鑽石沙漠酒店有如一條華麗璀璨項鍊鑲嵌在浩瀚沙漠之中。

 寧夏沙漠星星酒店經理周荃接受訪問指出，讓遊客從「觀沙」到「臥沙」，從觀光游變為度假游正是近年來風潮，鑽石酒店主打高端「野奢風」，星星酒店則是定位親子家庭。

房價部分，鑽石酒店共有30間房間，旺季價格是8千到2萬多（單位：人民幣，同下），換算台幣最貴住一晚10萬台幣上下。星星酒店190多間客房，旺季平均價位則落在2980元到6980元，換算台幣住一晚上萬起跳。

儘管疫情後，大陸出現消費降級情況，不影響「野奢風」旅遊熱潮。根據大陸旅遊平台攜程發布的《2024「五一」旅游趨勢洞察報告》顯示，去年與今年假期預訂熱門城市TOP10，寧夏中衛、沙坡頭區預訂率全大陸雙第一。今年攜程發布寧夏度假產品預訂量同比增長20%，也是北上廣深游客熱搜城市。

▼ 「來自星星故鄉」的沙漠星星酒店，大陸首個主打觀星的野奢高端酒店。（圖／業者提供）

▲▼ 寧夏、星星故鄉‘、野奢風、高端消費、十一長假 。（圖／業者提供攝）

高端品牌、婚慶相中「沙漠野奢風」

沙漠旅遊經濟也帶動其他產業效應，舉例星星酒店已經承辦許多高端品牌，像是萬寶龍、藍寶基尼、賓利以及大陸國酒茅台等大型活動，還有時尚相關產業，像是走秀等都來打卡星星酒店或鑽石酒店。

中旅（寧夏）沙坡頭旅遊景區有限公司副總經理朱文軍也指出，「這幾年不斷遇到新興高端酒店，我們從婚戀消費角度切入，總有人把一生一世的結婚，作為人生頭等大事，我們的鑽石酒店十分合適，許多頭部消費人群來沙漠舉辦婚禮。」

▲▼ 寧夏、沙漠、野奢、高端消費、十一長假 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸旅遊板塊往大西北移動，沙漠高端「野奢風」旅遊正夯 。（圖／記者任以芳攝）

過去大陸集中在沿海，經歷一場疫情後，大陸民眾因為無法出國度假，旅遊板塊大轉移，帶有神秘色風光的大西北成為新選擇，因為很多人沒見過沙漠，相較看多的大山大水，寧夏的沙漠風光有一種不用出國也能享受景緻差異化旅遊。

「到了7、8月特殊季節，客人甚至遇到沙塵暴，躲在房間欣賞也成為一種另類旅遊體驗。」周荃進一步說，酒店都有管家服務，隨機應變安排避開沙塵暴，打掃衛生也十分仔細，畢竟沙粒不好清潔。

▲▼ 寧夏、星星故鄉‘、野奢風、高端消費、十一長假 。（圖／業者提供攝）

▲▼ 寧夏、沙漠、野奢、高端消費、十一長假 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 寧夏中衛文旅推出「黃河宿集」主打野奢高端消費度假 。（圖／記者任以芳攝）

寧夏中衛文旅繼續突破創新，除了豪華高端沙漠酒店，與沙坡頭景區隔河相望的「黃河宿集」則是另一種景致，充滿摩哥風情，讓人瞬間有一秒出國錯覺。

寧夏中衛華政市場銷售總監夏超受訪時介紹，「黃河宿集」於2018年底開業至今，每間客房一晚均價超過2000元，入住率基本穩定在80%，女性顧客暫居多數。

「黃河宿集一共120間客房，旺季訂房提前2個月。」夏超也介紹，面對星星酒店、鑽石酒店競爭壓力，「黃河宿集」主打一種溫馨的「野奢風」，所有二手傢俱的是精心挑選，讓人一睜開眼有「依沙而居」奇妙體驗。

▲▼ 寧夏、星星故鄉‘、野奢風、高端消費、十一長假 。（圖／業者提供攝）

▲▼ 寧夏、沙漠、野奢、高端消費、十一長假 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 寧夏另一種沙漠帳篷區適合大眾消費 。（圖／記者任以芳攝）

寧夏中衛「沙河共存」帶來「掏金藍海」

外界也很好奇，沙漠有電好解決，水資源從哪來？有別於新疆、甘肅、內蒙，寧夏沙波頭是一個集沙漠、黃河、高山於一體的旅遊勝地，中衛市因黃河與沙漠亙古相依，被譽為「沙漠水城」，也是中衛沙漠經濟快速崛起主因。

當地政府腦筋動得快，不只是打造高端「野奢」酒店，主打年輕人享受刺激大漠風情，沙漠帳篷民宿一家家的開。中衛市旅遊和文化體育廣電局副局長馬姍丹受訪介紹，「中衛青春漠漠搭搖擺營地擁有1080帳篷，平均價位700元到2千元不等，夜晚還有音樂節、觀星團。」

▲▼ 寧夏、沙漠、野奢、高端消費、十一長假 。（圖／記者任以芳攝）

▲不少大陸遊客來寧夏享受大漠孤寂的感受。（圖／記者任以芳攝）

近年來，中衛市成功結合黃河文化和沙漠旅遊資源，打造許多創新沙漠旅遊產品IP。數據顯示，今年Q1中衛市共接待游客350萬人次，旅游總收入16億元，同比分別增長37.8%和62.6%。「我們走出沙海淘金的新政策，從而掀起了大漠旅遊星空打卡旅遊國內的新熱潮。」馬姍丹說。

今年十一長假期間更是迎來高峰期遊客潮，加上寧夏沙坡頭景區的遊客多數是自駕遊，佔比高達80%以上。鑽石酒店、星星酒店、以及「黃河宿集」早在兩個月前全部搶訂，人潮爆滿，沙漠經濟徹底帶動大西北觀光旅遊商機。

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