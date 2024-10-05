影／陸版沙漠迪士尼刺激衝沙浪　「沙河共存」奇景年創百億商機

記者任以芳／寧夏中衛報導

寧夏位於騰格里沙漠邊緣的沙坡頭擁有獨特的自然景觀，黃河與沙漠相依相存，形成壯麗的沙漠與河流交融的景象，也是當地最出名觀光景點，去年一整年景區創造4億人民幣收入。補強沙漠遊樂感，去年景區打造一座號稱中國大陸沙漠迪士尼「沙漠傳奇」正式運營，成為今年五一假期、十一長假最受歡迎觀光景點之一，其中，越野車衝沙浪遊戲最刺激。

▲ 寧夏中衛沙坡頭「沙河共存」天然奇景 。（圖／記者任以芳攝）

中衛沙坡頭北接騰格里沙漠，南臨黃河，集大漠、黃河、高山、綠洲於一體，沙坡頭旅遊重點分為沙漠區以及黃河區，隨著其他省份「沙漠經濟」崛起，寧夏沙坡頭也找出自己特色之路。

去年6月，沙坡頭旅游景區借鑑「上海迪士尼」和「北京環球影城」，在沙漠區新打造一座號稱大陸沙漠旅游迪士尼第一品牌「沙漠傳奇」，已經正式運營一年多時間。

▲ 寧夏去年開張「沙漠傳奇」樂園，號稱陸版沙漠迪士尼。（圖／記者任以芳攝）

今年五一假期和暑假期間「沙漠傳奇」樂園人潮絡繹不絕，包括平時週末假日周邊也都是人朝。該樂園暑期項目主要有沙漠傳奇、大漠飛天絲路駝鈴、沙漠之花、動感地帶五大區，吸引許多中遠程游客來體驗。

根據沙坡頭景區提供數據，沙漠區游客入園率由原來的67%提升至81%，2023年收入較2019年增長23%。沙漠傳奇樂園成為景區核心文化IP和引客增收的新引擎。

▲ 寧夏「沙漠傳奇」衝沙浪超刺激。（圖／記者任以芳攝）

走進「沙漠傳奇」景區，乘坐大漠飛天大約超過十層樓以上，最頂端可以一覽沙漠全景。另外，滑沙、騎駱駝也是主打休閒項目之一，最刺激還是沙漠越野車衝沙。

大概十多分鐘路程，越野車載著客人飆速在沙漠裡，隨著沙丘高低起伏「衝沙浪」，享受高度落差的快感，有一種另類海盜船的感覺，全車不斷尖叫，體驗帶入感十分強烈。

來自北京小遊客也分享，「實在太刺激，我第一次坐這麼刺激的車，以前以為沙漠不好玩，沒想到有這麼多遊樂項目。」

▲ 沙坡頭黃河景區滑沙衝浪。（圖／記者任以芳攝）

沙坡頭的黃河景區則是擁有歷史悠久遊樂設施，像是滑沙衝浪、飛越黃河索道、還有乘坐羊皮筏子。二十世紀40、50年代，陸路交通不發達，羊皮筏子是寧夏人民及黃河中上游兩岸的人們的重要水運工具，如今是重點觀光體驗項目。

中旅（寧夏）沙坡頭旅遊景區有限公司副總經理朱文軍也介紹，「我們有統計，景區內第一受歡迎坐羊皮筏子，因為它是中國黃河文化的傳承，在黃河上隨波漂流，讓遊客有一種隨波逐流的感覺。第二名則是其駱駝。」

▼ 飛越黃河上空索道 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 沙坡頭黃河景區最受歡迎羊皮筏子。（圖／記者任以芳攝）

「去年整個景區接待遊客收入將近4個億人民幣。」朱文軍進一步說初預估數據，「自從有了新酒店，轉化成度假加和深度體驗，以滿足遊客的體驗為主。今年目標5個億營收，目前景區全年的入住率80%以上，遊玩人數和營收增長都是兩位數。」

今年夏季，中衛市搶抓大漠黃河（沙坡頭）旅游度假區成功創建國家級旅游度假區機遇，舉辦沙漠音樂會、沙漠露營節、沙漠觀星節等活動，黃沙成了「黃金」。據統計，今年以來，中衛已接待游客超1000萬人次，同比增長超20%。

▼ 中旅（寧夏）沙坡頭旅遊景區有限公司副總經理朱文軍。（圖／記者任以芳攝）