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2024桃園眷村文化節　10／5-20日週週精彩活動接力登場

▲2024桃園眷村文化節

▲副市長蘇俊賓期透過眷村文化節，展現出桃園保存眷村文化的豐沛能量。（圖／文化局提共）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園眷村文化節於10月5日至20日登場，為期16天，以「共創、記憶活化、解密眷村」三大核心，探討並發掘桃園眷村文化的豐富面向，規劃有踩街、表演、走讀、美食、展覽、市集、工作坊、象棋比賽，以及升旗典禮等超過70場主題活動，歡迎民眾於光輝十月來桃園眷村，感受眷村文化的活力與溫度。

副市長蘇俊賓5日於馬祖新村的登場活動表示，眷村文化是我國重要資產，桃園的眷村文化節更是透過多元視角，將榮民弟兄對臺灣的貢獻，以及其保家衛國的精神及文化呈現出來。這次眷村文化節特別選在國慶日前夕開幕，除向曾經保衛國家的國軍弟兄表達感謝之意，也希望能藉此向全臺灣、全世界宣傳桃園豐富的眷村文化。

▲2024桃園眷村文化節

▲桃園市副市長蘇俊賓、文化局局長邱正生（左三、二）與貴賓共同宣告2024桃園眷村文化節正式起跑。（圖／文化局提共）

市府文化局指出，於馬祖新村眷村文創園區熱鬧登場的首場活動，由桃園市副市長蘇俊賓、文化局長邱正生，帶領貴賓施放禮炮宣告活動正式起跑，並與桃園六大眷村社區、以及日春幼兒園、桃園高中儀隊、國軍Q版大兵、禮物盒劇團…等一同熱鬧遊馬祖新村！下午並進行閃亮的日子民歌演唱會，吸引超過上千名觀眾到場，由葉佳修、殷正洋、李明德、南方二重唱等多位民歌手接續開唱，一起重溫校園民歌時光。

▲2024桃園眷村文化節

▲桃園市副市長蘇俊賓、文化局局長邱正生帶領眷村社區以及團隊共遊馬組新村。（圖／文化局提共）

10月6日身聲劇場與八德社區首次攜手合作「群婆亂舞-唉唷我的媽」眷村劇場，重現眷村媽媽的一天；活動期間於馬祖新村展出「解密桃園眷村」特展，將以桃園眷村人物誌、老文物、眷村大事記以及有趣的互動體驗帶領民眾認識眷村。此外光影電影館也推出眷村相關主題主題影展、敦青舞蹈團「放學後小時光」兒童舞劇、市集…等活動。

文化局說，桃園市致力傳承眷村文化特色精神，與新北、台北和基隆四市共同行銷眷村文化節，北北基桃於9月底至10月間陸續舉辦眷村文化節，邀請全國民眾一同到北北基桃眷村文化園區旅遊，見證眷村文化的保存成果，只要於10月5日至20日間錄製短影音REELS捕捉桃園、新北、台北、基隆的經典眷村或歷史場景，並上傳至Instagram ，加上「#我們的眷村時代」，就有機會參加抽獎！

▲2024桃園眷村文化節

另外，十月適逢國慶日，10月10日於馬祖新村、龜山眷村故事館以及一年一度的忠貞文化園區「忠貞新村雙十嘉年華」皆將舉辦國慶升旗儀式，邀請民眾來桃園感受旗海飄揚的國慶氛圍；透過眷村文化節凝聚眷村人的情感，與楊梅、平鎮、龍潭、八德、中壢、大溪及龜山等眷村社區接力推出精彩活動，包含國慶升旗活動、眷村劇場、眷村美食、女力大爆炸—媽媽閃耀伸展台、眷村文物展、深度走讀玩眷村等，連番上陣，更多活動資訊及最新消息請上「桃園眷村文化節」臉書粉絲專頁。

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