呈現各種樣態的母女關係　《桃園母女圖鑑》12／9馬祖新村首演

▲《桃園母女圖鑑》12/9馬祖新村首演。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府文化局4日表示，位於中壢區的馬祖新村眷村文創園區1至3號眷舍空間，經調整為馬村實驗藝廊，以鼓勵傑出及年輕藝術家與文創工作者創作展出之平台，創作者李啟睿於本月9、10日兩天，帶來的生命故事戲劇《桃園母女圖鑑》，在馬村實驗藝廊演出四場，演出以預約方式入場，預約連結請上「桃園母女圖鑑」臉書粉專。

另外，演出過程所拍攝的劇照，將於12月12日至17日安排展出「『母女之間』劇照展」，歡迎市民朋友觀賞。文化局表示，該局長期致力於培育藝術相關人才，創作者李啟睿為劇場工作者，也是戲劇老師，更是「馬祖新村附設幼稚園」的畢業校友，與馬祖新村的連結甚深，去年李啟睿在馬村實驗藝廊編導了《李太太與她的四個女兒》，獲得不少迴響。

今年以《桃園母女圖鑑》六齣描述母女關係的短劇《微光》、《嗯》、《靠背》、《坐月子真麻煩》、《不會就是不會》、《媽的馬鞭》，現場演出的方式呈現六種母女相處狀態，創作者是六位50歲以上桃園女性，每齣戲皆呈現創作者與其母或與其女某段印象深刻的回憶。

李啟睿期待透過「在歷史建築物內呈現真實發生過的故事」引導觀眾身歷其境，並以桃園中高齡女性視角呈現不同的母女關係，期許能推廣每個人都值得將自己或是自己家族的故事搬上舞台與螢幕。