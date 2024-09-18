2024桃園地景藝術節《龜吉拉》帶路！　憲光二村被看見

▲策展人向家弘說：《龜吉拉》旁有兩隻小龜(左下)，因屁屁朝外，引發民眾趣味命名。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園地景藝術節」落腳在龜山區，以「迴。龜」為主題，分為上、下龜山兩個場域，展出23件裝置藝術作品。其中，位於龜山區憲光二村內的八米高作品《龜吉拉》，開展以來，吸引許多民眾帶著家中寵物龜前來朝聖，對於和《龜吉拉》同一牆面、露著屁屁的兩隻小龜爭相命名，使活動增加很多趣味性。

▲民眾帶著家中寵物龜前來朝聖《龜吉拉》。（圖／記者楊淑媛攝）

策展人向家弘說：憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村，是桃園的文化資產，因為這次地景節《龜吉拉》的現身，許多民眾前來朝聖，而使憲光二村被看見。民眾說：我在桃園住這麼久，今天因《龜吉拉》才知有此村，所以《龜吉拉》也是隻《帶路龜》，讓大家關注政府對文化資產、地景藝術的重視。

尤其是，和《龜吉拉》同一牆面、露著屁屁的兩隻小龜，民眾以《小屁龜》、《龜孫子》或《父子龜》等爭相命名；甚至有民眾詮釋說：有大龜和小龜在一起，這叫代代相傳，因民眾的熱議，以及民眾帶著寵物龜前來朝聖，讓這個展區的活動增加很多趣味性。

2024桃園地景藝術節自9月13日至29日，活動假日期間（9/21-22、9/28-29）提供交通接駁服務，規劃【A龜山線】（往返桃園火車站後站至長庚醫院轉運站）及【B迴龍線】（往返桃捷A7體育大學站至迴龍捷運站）等2條路線，除9月22日配合路跑活動發車時間調整為上午11時外，其餘營運時間為上午9時至晚間9時40分，每30分鐘一班車，視人潮機動調整班距，鼓勵市民朋友多加利用接駁服務。