曾是「光陰的故事」取景地　龜山憲光二村12／9慶憲兵節活動登場

▲憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

慶祝12月12日憲兵節，桃園市龜山憲光二村於12月9日(星期六)11時至17時，舉辦「眷村【憲】象－2023憲光二村特展及憲兵節」開幕慶祝活動，結合軍事風主題市集及儀隊表演，並與銘傳大學設計學院合作展出「時空旅行、穿越眷村」特展，邀請市民一同體驗老眷村與帥氣憲兵蹦出新火花！

桃園市龜山區憲光二村是桃園唯一的憲兵眷村，也是早年電視劇「光陰的故事」取景地，保留有典型樸實的眷舍風貌。桃園市政府自2015年向國防部申請代管，設置駐地工作站進行保溫及文史搜集，現階段由專業營運團隊，以眷村常民記憶及憲兵光榮故事等，展現桃園多元豐富的文化底蘊。

▲中壢家商紫儀隊。（圖／文化局提供）

為彰顯憲光二村憲兵眷村特色，慶祝12月12日憲兵節，特邀請憲兵指揮部、憲兵205指揮部共同參與，設置模擬打靶、毛巾DIY等體驗攤位，還有中壢家商紫儀隊及街頭藝人表演等精彩演出，歡迎喜愛眷村及憲兵的大小朋友前往參觀欣賞。更多活動及報名資訊，請搜尋臉書專頁「憲光二村」，網址：https://www.facebook.com/Sianguang2nd/。

龜山憲光二村特展展期自12月9日至12月17日，每週二至週日，上午9時30分至下午5時地址：龜山區大同路138巷(配合工程入口改至明德路203巷底)