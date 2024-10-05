搭星宇看窗外驚「地勤是張國煒」！叉腰嚴肅緊盯畫面曝　公司證實

▲鄧姓網友在停機坪上看見星宇航空董事長張國煒化身地勤。（圖／翻攝臉書 鄧湘全）



文／CTWANT

山陀兒颱風滯留台灣多日，強風豪雨肆虐北部及南部，期間部分國內線、國際線航班都有異動，航空業嚴陣以待。近日有民眾在10月2日搭乘星宇航空班機前往日本仙台時，竟在停機坪上看見星宇航空董事長張國煒化身地勤，與其他人員站在一起，全程緊盯飛機，見到其專注的眼神，令他相當震撼。

原PO鄧姓網友表示，近日他出發去日本東北員旅，當天他搭星宇航空順利飛抵仙台，在起飛之前，好像有些小狀況，還拖回去檢查了一下，而後在滑行時他往窗外望去，竟看到張國煒化身地勤，與地勤人員站在一起，全程緊盯飛機，笑稱「難道來幫我們送機嗎？真的看到一群人在列隊歡送，真有趣。」

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▲鄧姓網友在停機坪上看見星宇航空董事長張國煒化身地勤。（圖／翻攝臉書 鄧湘全）



在影片中可看到，地勤人員站成一列，跟機上乘客揮手，張國煒則在一旁雙手叉腰緊盯飛機，等到飛機準備加速時才轉身離開。

據中時新聞網報導，對此星宇航空則證實，張國煒當天都在機場關注航班狀況，發現有問題時，就立即趕至現場處理。而該航班當天未因訊號異常延誤行程，順利起飛。

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