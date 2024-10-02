國內外航班取消482架次　一圖看陸海空交通異動

▲山陀兒颱風影響陸海空交通狀況。（圖／交通部提供）

記者李姿慧／台北報導

山陀兒颱風來襲，台鐵今(2日)全線對號列車停駛，部分區間車視風雨調整行駛；高鐵今改每小時開2班全車自由座列車；國內外班機今取消482架次；離島交通船今有164航次停航；13處省公路預警性封閉。《ETtoday新聞雲》整理交通異動懶人包，供讀者參考。

台鐵

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受颱風影響，台鐵今除南迴線所有列車全面停駛外，西部幹線、東部幹線對號列車也全面停駛。區間車方面，西部基隆=彰化區間車正常行駛，視風雨調整，彰化=枋寮區間車視風雨機動行駛；東部區間車花東間正常行駛，台北下行到花蓮僅開到和仁站或和平站、花蓮上行到宜蘭僅開到新城站。

台鐵公司表示，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

10月2日台鐵列車行駛概況如下：

一、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

(一) 對號列車全部停駛。

(二) 區間(快)車：

1. 基隆=彰化正常行駛，並視風雨狀況調整。

2. 彰化=枋寮視風雨狀況機動行駛。

二、 東部幹線：

(一) 對號列車全部停駛。

(二) 區間(快)車：

1. 下行台北往花蓮僅行駛至和仁站或和平站，並視風雨情形

機動調整。

2. 上行花蓮往宜蘭僅行駛至新城站，並視風雨情形機動調整。

3. 花蓮=台東間正常行駛，並視風雨狀況調整。

三、南迴線：

南迴線全線停駛。

四、支線：

(一) 平溪線、六家線、內灣線正常行駛，並視風雨狀況調整。

(二) 集集線、沙崙線全部停駛。

▲台鐵區間車視風雨機動調整行駛。（資料圖／台鐵）

高鐵

台灣高鐵今天(2日)調整營運模式，南港站、左營站每小時各發2班全車自由座列車，已購票旅客未搭乘可於1年內退票免手續費。

高鐵公司表示，明天高鐵列車南港站至左營站間全天調整營運模式，清晨6:00至晚間21:30，自南港站南下及左營站北上，每小時各發出2班每站停靠之全車自由座列車，商務車廂除外，端點站發車時刻均為30分及整點。

另22:00及22:30分別從南港站、左營站加開班次，行駛至台中站。台中站於清晨6:30加開往南港站、左營站北上及南下列車，加強疏運旅客。

▲台東縣海端鄉台20線南橫公路向陽至初來預警性封閉。（圖／公路局提供）

公路

山陀兒挾帶豪大雨威脅省公路，公路局今針對13處公路路段實施預警性封閉，其中蘇花公路台9線和仁至崇德路段，今開放3次通行，包括8:00~8:20、10:00~10:20及12:00~13:00，預計下午13時起實施預警性封閉。

預警性封閉路段：13 處

1.花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至184K+500(關原至太魯閣口路段)，實施預警性封閉。

2.花蓮縣秀林鄉台9線154K+800至165K+700(和仁至崇德路段)，2日8:00~8:20、10:00~10:20及12:00~13:00，開放3次通行，預計13時起實施預警性封閉。

3.台東縣太麻里鄉台9線391K+800至417K+700(香蘭至大武路段)，實施預警性封閉。

4.台東縣大武鄉台9線418K+300(大武橋)，實施預警性封閉。

5.屏東縣獅子鄉台9線437k+580至449k+200(草埔至新路路段)，實施預警性封閉。

6.台東縣達仁鄉至屏東縣獅子鄉台9戊線0K+350至16K+151(安朔至草埔路段)，實施預警性封閉。

7.花蓮縣光復鄉至豐濱鄉台11甲線4K至16K(光復至豐濱路段)，實施預警性封閉。

8.高雄市桃源區台20線93K+000至98K+700(勤和至復興路段)，實施預警性封閉。

9.台東縣海端鄉台20線149K至199K(向陽至初來路段)，實施預警性封閉。

10.花蓮縣富里鄉至台東縣東河鄉台23線7K至25K+100(豐南至北源路段)，實施預警性封閉。

11.屏東縣三地門鄉台24線27K+400至37K+300(德文路口至神山路段)，實施預警性封閉。

12.高雄市六龜區台27線12K至23K(中興至大津路段)，實施預警性封閉。

13.高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K至12K (那瑪夏至五里埔路段)，實施預警性封閉。

航空

民航局表示，受山陀兒颱風影響，今(2日)截至10:00，國內線取消234架次，國際暨兩岸航線取消248架次、延誤4架次。總計國內外班機共取消482架次。

華航

華航表示，受山陀兒颱風影響，明(3)日高雄往返航班有異動，其中航班取消包括CI585/CI586高雄往返深圳、CI583/CI584高雄往返上海浦東、CI757/CI758高雄往返新加坡、CI933高雄飛往香港；航班延遲包括CI164/CI165高雄往返首爾仁川、CI102/CI103高雄往返東京成田、CI934香港飛往高雄。

華航提醒旅客，可利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。

▲颱風影響離島交通船異動。（示意資料圖／記者蔡玟君攝）

海運

受山陀兒颱風影響，航港局表示，今(2日)共有16航線，計164航次停航，航港局呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

停航航線如下：

1.基隆-馬祖：全部停航(1航次)。

2.馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(4航次)。

3.北竿白沙-福州黃岐：全部停航(4航次)。

4.南竿-東引：全部停航(3航次)。

5.南竿-莒光：全部停航(6航次)。

6.南竿-北竿：全部停航(停航30航次)。

7.高雄-馬公：全部停航(2航次)。

8.布袋-馬公：全部停航(10航次)。

9.台南將軍漁港-澎湖東吉漁港：全部停航(2航次) 。

10.富岡-綠島：全部停航(4航次)。

11.富岡-蘭嶼：全部停航(4航次)。

12.後壁湖-蘭嶼：全部停航(2航次)。

13.金門-石井：全部停航(2航次)。

14.金門-五通：全部停航(20航次)。

15.東港-小琉球：全部停航(56航次)。

16.鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)。