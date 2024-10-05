搭星宇航空「免費升等商務艙」醫驚呆！　內行曝2關鍵：升等機會高

▲網友認為一個人搭機，被升等的機率很高。（示意圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

想要節省旅費的民眾，搭飛機時通常會選擇經濟艙，腸胃科醫師胡書瑋就表示，日前搭乘星宇航空，前往日本參加學術研討會，報到時地勤問「一個人嗎？」接著就說要幫他升等商務艙，讓他又驚又喜。對此，有內行網友指出，如果是一個人搭飛機，又穿著端莊，很容易被升等。

童綜合醫院兒童醫學部小兒腸胃科醫師胡書瑋在Threads發文，經過兩天的颱風，終於輪到他搭飛機了，原本購買的是豪華經濟艙的機票，卻在報到時被告知升等為商務艙。地勤問他「請問您一個人嗎？」他點頭後，地勤接著說，因為位置比較滿，幫他升等為前排的商務艙，「可以嗎？」

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胡書瑋點頭致謝，「內心OS：有人會說不好嗎？謝謝這位地勤小姐，感恩張董，讚嘆張董。」事後他大讚，星宇的飛機餐很好吃，而且商務艙的星宇特調有4種選項，不同於經濟艙的單選項，「難得人品爆發，下次要搭大概要靠哩程升等了」。

貼文曝光，網友驚呼「好心有好報」、「太幸運了吧」、「你是幸運的人」、「商務艙的餐點看起來特別好吃欸」。另外也有網友點出被升等2關鍵，一個人搭乘且穿著端莊，胡書瑋則回應「我待會下午就要去會場了，所以穿的微正式，襯衫+長褲+皮鞋，看來也許有關」。