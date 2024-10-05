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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國慶晚會登場！韓國瑜喊我國旗最美　高呼3次「中華民國生日快樂」

▲慶籌會主委韓國瑜於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲慶籌會主委韓國瑜於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

國慶晚會今（5日）晚上在台北大巨蛋登場，現場湧入2萬名民眾入場觀賞。慶籌會主委、立法院長韓國瑜致詞時表示，他把聯合國裡的193個國家國旗，拿出來跟中華民國的國旗做一個比較，不知道是自己主觀的因素，還是心裡的感覺，他覺得「中華民國的國旗就是最漂亮的」。此外，致詞時，他也帶領台下所有民眾一起高呼3次「中華民國生日快樂」。

韓國瑜表示，謝謝台北市大家長蔣萬安，以及台北市政府的大家為國慶付出，也謝謝行政院長卓榮泰等部長、次長全力協助今天的晚會，感謝今天的所有幕後夥伴，「台上十分鐘、台下十年工」，他們彩排再彩排、取角再取角，就希望晚會可以成功，也謝謝海外的僑胞朋友、媒體網路上所有關注的朋友。

韓國瑜提到，聯合國裡的193個國家，他把所有的國旗拿出來跟中華民國的國旗做一個比較，不知道是自己主觀的因素，還是心裡的感覺，因為小孩看到爸爸就覺得世紀上最帥的男人，是自己的爸爸，看到自己的媽媽，就覺得世界上最美的女人是自己的媽媽，而他身為中華民國的一份子，「中華民國的國旗就是最漂亮的」，語畢後，台下民眾高聲歡呼也揮舞國旗。

▲慶籌會主委韓國瑜於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

韓國瑜提到，美國是世界上最強大的國家，不管是軍事、經濟、教育都最強的，但是看看美國好萊塢電影，他們往往都是在教育民眾要好好愛護自己的國家，「我們問問自己，我們多久沒有愛自己國家了？」希望113年國慶，國人同胞好好來愛護中華民國，中華民國是最好、最美、最棒、全亞洲最好的民主共和國。

韓國瑜最後也呼籲，從今天開始，歡迎家家戶戶把中華民國、最美的國旗掛起來，擁抱他、祝福他。韓國瑜最後也帶領台下民眾高呼3次「中華民國 生日快樂」。
 

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