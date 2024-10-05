全家店員醉倒「請到7-11」！顧客自行結帳影片曝　總公司氣炸出手

▲有全家店員近日在店內醉倒，畫面引發瘋傳。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）

記者閔文昱／綜合報導

全家便利商店近日發生一起誇張事件，有店員疑似因為酒醉倒臥在店內，無法幫客人結帳，因此直接在門口張貼「請到7-11」的字條，並任由其他非店內人士大聲喧鬧，甚至自行結帳，離譜畫面在網路曝光，隨即引發瘋傳。對此，全家總公司也表達強烈不滿，並已與該店加盟主解約。

該段影片近日在《記者爆料網》上曝光，只見一間全家超商門口貼有「請到7-11」的紙條，進店後可見一名穿著全家制服的店員疑似醉倒在地，一旁還有幾名男女在店內大聲喧鬧，甚至自嘲「全家就是我家！」並自行進入櫃台幫忙結帳。雖然影片未標明拍攝的確切時間與地點，但從櫃檯上的報紙推斷，該事件可能在颱風山陀兒襲台期間發生。

[廣告]請繼續往下閱讀...

影片曝光後引發熱議，不少網友紛紛痛批「這下嚴重了，那位店員事情大條了」、「那些在嘻嘻哈哈的，很有可能是店員的朋友，真的是交到壞朋友」、「總公司法務熱身中」、「非常扯，這種連自己的工作都不尊重也不好好幹，誰僱請誰倒楣」、「這家店完了」、「可以找下一份工作了」。

對此，全家總公司回應表示，該行為已嚴重影響全家品牌商譽，該店員在執勤期間嚴禁飲酒、怠忽職守，此事件為單一店舖的不當脫序行為，將依照契約追究加盟主的管理責任，目前已與該店解除加盟契約。

全家總公司也強調，櫃台為營業區域，呼籲顧客切勿擅自進入並碰觸收銀機台等設備，若因此造成財務損失、影響其他顧客權益或設備損壞等情況，將追究相關法律責任。