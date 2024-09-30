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防颱採買必看！超市量販增5成備貨量　超商瓶裝水、泡麵優惠

▲▼全聯雖出防颱優惠。（圖／記者林育綾攝）

▲颱風山陀兒風雨漸大，賣場增加備貨量，並推出防颱優惠。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

颱風「山陀兒」持續逼近，民眾趁風雨變大前紛紛囤貨！各大賣場也提高備貨量因應需求，全聯推出「防颱準備」專區，生鮮泡麵等都有優惠；家樂福生鮮、泡麵等商品也增加5成貨量，後續還有蔬菜抗漲專區。各大超商主打就近採買，瓶裝水、泡麵、零食、微波食品都有促銷。

「超市、量販」防颱優惠

★全聯

全聯於全台超過1200間門市，蔬菜備貨量將增加1倍，即日起至10月3日推出優惠價。

●蔬菜：
青花菜特價55元。
善美的有機鴻禧菇、有機雪白菇每包優惠價26元。

●肉品、海鮮：
「台灣桂丁土雞切塊」單盒特價175元。
「豬里肌火鍋薄切肉片」每100克特價40元。
「草蝦單盒原價198元，特價169元，現省29元。
「冷藏挪威鮭魚輪切」即日起至10月13日，每100公克爆殺價53.9元。

▲▼賣場、超商防颱備貨優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出鮭魚爆殺優惠。（圖／業者提供）

●懶人料理：
美味堂「油條麻辣鴨血」特價109元。
美味堂「金錢牛肚絲」特價79元。

●泡麵、罐頭、水餃：
「維力炸醬麵-原味/素食(90gx5入)」每袋優惠價76元，會員再贈20福利點。
「農心辛拉麵/爽口烏龍麵海鮮味湯料/辛辣白菜風味拉麵(120g)」一次買5包特價165元。
「味味A排骨雞風味乾麵(123gx4入)」每袋95元，第2件5折，平均每袋71元。
「統一麵-蔥燒牛肉風味/肉骨茶風味(90g~93gx5入)」每袋特價78元。
「慶尚北道韓式結頭菜600g」每罐特價149元。
「綠巨人天然特甜玉米粒(340gx3入)」每組特價169元。
「三興-蕃茄汁鯖魚(黃罐)/蕃茄汁鯖魚(紅罐)/珍味茄汁鯖魚/辣味茄汁鯖魚(145x3入)」每組特價112元。
「義美水餃-豬肉高麗菜/豬肉韭菜/素食(高麗菜口味)1050g」每包特價129元，會員再贈20點。
「康寶2人份濃湯-自然原味金黃玉米/火腿玉米(3入)」買1送1，特價115元。

●水果、甜點：
「美國青無籽葡萄」每公斤特價250元。
「韓國麝香葡萄」單盒特價459元。
「We Sweet蜂蜜蛋糕」單盒售價69元。
「We Sweet老鷹紅豆銅鑼燒」單盒售價89元。

全聯小時達9月30日限定優惠，輸入折扣碼【930送心意】單筆滿1200元，折200元，再贈520點。

★家樂福

家樂福針對葉菜類部分，備貨量增加為平日的5成，肉類與蛋類也是增到2成以上，泡麵、冷凍水餃也有多2成貨量。目前葉菜類、肉類、泡麵、烤雞與熟食便當、冷凍水餃、火鍋料與湯頭，都熱銷商品。飲料、零食買氣也增加。

▲▼超商超市量販防颱優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福針對葉菜類部分，備貨量增加為平日的5成。（圖／業者提供）

家樂福也趁勢推出日本葡萄限時活動，送機票、麝香葡萄。10月1日起至10月31日，會員於家樂福量販店、超市，店單筆購買任一款日本葡萄（產地標示為日本），即獲得一次抽奬機會，抽獎資格可累計，買越多筆抽獎機會越多。大獎為「日本東京機票抵用券一張」，1人中獎，2人同行，價值3萬元，預計抽出10名。另抽出二獎60名，可獲得日本麝香葡萄禮盒一盒，價值999元。

▲▼超商超市量販防颱優惠。（圖／業者提供）

▲家樂福提高泡麵等商品貨量，滿足民眾颱風天儲糧需求。（圖／業者提供）

此外也針對颱風後菜價飆高，預先推出「平價蔬菜專區」抗漲優惠：

●10月4日起至10月7日
台灣熟綠竹筍600g/219元（袋）。
美國西芹600g/79元。
履歷去殼玉米筍120g/36元盒。
有機丸株金針菇/12元（袋）。
日本茨城紅春香地瓜500g/139元（袋）。
家樂福有機櫛瓜500g/99元。

●10月4日起至10月10日
家樂福有機紅蘿蔔400g/39元，特惠買1送1。

★美廉社

美廉社因應颱風調整各地備貨量，首波以高屏地區提升2至3成，以乾糧，包含泡麵、罐頭、餅乾等，還有水、冷凍食品、蔬菜等品類為主，並推出相關優惠。

●心樸元氣純水600ml，7元/瓶，買2送1，平均一件4.6元。

●蔥阿伯餃實在手工水餃720g，129元/包，持冷凍卡每包再享9折，等於116元/包（市價155元）。

●老船長番茄汁鯖魚平二號230g ，39元（市價55元/罐）；青葉麵筋32元（市價35-39元）

●韓國SHIN拉麵120g，5入（境內版）促銷159元（市價189元）。
Acecook逸品日式杯麵東京醬油風味73g，32元/杯，促銷2杯55元。

●心樸去皮雞胸肉250g，85元/包，持冷凍卡每包再享九折，77元/包（市價105元）。
心樸台灣豬肉片200g，79元/盒（市價96元）。

★大潤發

大潤發生鮮蔬果、肉片、海鮮都提高2倍備貨量，即日起至10月3日推出優惠。另針對防颱必備的電池、雨衣、手電筒等品項也全都備足，讓消費者安心做好防颱準備。

●生鮮：
獨家本草豬梅花火鍋片每台斤369元。
文昌雞切塊每盒240元
紐西蘭金奇異果5粒99元。
紫心地瓜每袋69元(800g)。
台灣小白菜/油麥菜，每袋250g只要29元。

●泡麵、點心：
ACECOOK 當地の一杯系列杯麵，每杯特價77元。
新品HIGASHI FOODS日式炒麵，每包149元，
花朵千層蛋塔，2入99元。
黃金豆乳雞、深海花枝酥、炸豐原赤肉條，每100g 46元。
綜合甜麵包原價22元，5入特價99元，平均一件20元。

★愛買

愛買量販特別加強生鮮、零食、泡麵、飲用水、微波食品的備貨量，其中生鮮商品提高4倍，應對颱風來襲時居家自煮需求，並在10月1日前推出相關優惠。而因應購物人潮增加，愛買也特別增加收銀人員，縮短顧客結帳等候時間，讓消費者能夠更加便捷快速地完成購物。

肉品生鮮：
台灣黑豬梅花火鍋肉片，每100公克特價45元。
澳洲板腱牛排，每100公克特價69元。
杏鮑菇400公克，每包特價65元。
產銷履歷紅蘿蔔600公克，特價29元。

防颱存糧「加1元多1件」：
10月1日前還有270款商品「加1元多1件」，包括：好姨食堂冷凍水餃系列、蔥阿伯MINI三星蔥油餅、悅氏礦泉水、橫山拾穗鐵板麵系列、UCC職人冰咖啡等商品，讓民眾在家防颱輕鬆享美食。

「超商」防颱優惠

★7-ELEVEN

7-11為方便民眾就近採買，在住宅型、幹道型等重點商圈，針對冷凍食品、生鮮、麵食、常溫冷藏飲品、民生用品等，較平時提高2至3成備貨、雨具相關商品提高1至2成備貨，外島地區也已提早備貨。而針對民眾宅家囤糧需求，也設置生鮮蔬菜、嚴選素材鮮物專區，提供冷凍肉品及蔬菜多元選擇，颱風期間門市也加強備貨量。

▲▼7-11針對颱風提高被或，並針對囤糧推出優惠。（圖／業者提供）

▲7-11針對颱風提高備貨並推出優惠。（圖／業者提供）

●泡麵（即日起至10月1日）：
日清合味道杯麵，指定品項任選3件99元。
日清一風堂速食麵，指定品項任選買2送1。
統一麵包指定品項，第2件省10元。

●電池：憑代收收據，國際牌EVOLTA電池指定品項同價位任選買1送1。

●冷凍、微波食品：
即日起至11月3日，御料小館冷凍指定商品任選2入95折、4入88折。
即日起至10月15日，7-11自有品牌「Homeal」指定品項，任選第2件7折優惠。

●零食、瓶裝水、飲料：
即日起至10月15日，樂事袋裝指定品項2件8折、4件79折。
即日起至10月29日，統一H2O純水1500ml 優惠2瓶39元。
每朝健康綠茶650ml，4入特價105元。
PH9.0鹼性離子水800ml，第二瓶5折。

7-ELEVEN外送業者入口平台「OPEN NOW」更提供24小時一站串聯門市同時享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2到5公里內的外送、自取整合式服務。

★全家

全家各店舖針對颱風期間需求量大的產品進行備貨，並依商圈別進行調整，支援消費者颱風天採購需求。同時因各地風雨情況不同，全家將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況進行人力調配，同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。

▲▼賣場、超商防颱備貨優惠。（圖／業者提供）

▲全家針對颱風天民眾會採買的大罐瓶裝水、麵包、鮮乳、泡麵、零食等多項商品，推出優惠。（圖／業者提供）

為滿足消費者颱風天就近採購需求，全家推出FamiCollection大罐瓶裝水、麵包、鮮乳、泡麵、零食等多項商品優惠，還有麵包全品項第二件6折、家庭號土司與大規格鮮乳搭購享優惠價、泡麵多入折扣、餅乾零食第二件6折等。也可以趁颱風前透過全家APP「FamiNow」提早下單訂購，10月1日前結帳畫面輸入優惠碼【防颱對策】，享外送免運費。

全家防颱優惠：

●麵包：
即日起至10月1日，麵包全品項第二件6折（不同價位以兩件8折計算，活動品項不包含匠土司家庭號）。

即日起至10月15，購買全家匠土司家庭號或加州葡萄餐包任1件，加購牧場直送4.0、鮮乳坊桂芳鮮乳、義美全脂鮮乳等指定大規格鮮乳任1瓶，享合購價129元。

●水、飲品、鮮乳（即日起至10月15日）：
FamiCollection天然水(2.2L)、鹼性離子水(1385ml)，任選兩件50元。
蜂蜜水、蜂蜜檸檬水或冷壓椰子水 (870ML)，任選第二件9折。
牧場直送4.0鮮乳 (1858ML) ，單件特價189元。

▲▼賣場、超商防颱備貨優惠。（圖／業者提供）

▲全家針對防颱備貨推出優惠。（圖／業者提供）

●電池：即日起至10月29日，Pansonic鹼性電池、鈦元素電池，同價位第二件3折。

●泡麵、零食（即日起至10月29日）：
維力炸醬麵XL加量版、辣炸醬麵重量碗，任選兩件69元。
花月嵐大蒜拳骨拉麵、大蒜拳骨激辣拉麵，任選兩件99元。
樂事洋芋片指定口味 (原味/海苔/香濃起司)，任選第二件6折。

★OKmart

OKmart 針對麵包、泡麵、速食、罐頭、餅乾、礦泉水、電池、手電筒、拖鞋、雨衣、毛巾等等長效食物及生活備品，增加存貨，即日起至10月9日推出會員優惠。

▲▼超商超市量販防颱優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 針對颱風天，長效食物及生活備品、冷凍食物推出優惠。（圖／業者提供）

●水、茶飲：
統一H2O純水600ml、舒味思氣泡水-原味500ml、味丹微鹼性竹碳離子水850ml、原萃日式綠茶580ml等，第2件10元。

OKmall線上雲端開賣多款飲用水箱購，包含：台塩海洋鹼性離子850ml x20瓶、舒跑鹼性離子水850ml x 20瓶、怡漾鹼性離子水888ml x20瓶、統一uni water純水 550ml x 24瓶、統一PH9.0鹼性離子水800ml x 20瓶，最高7折起。

●泡麵、微波食物：
「隨緣麻辣燙湯麵58g」、「隨緣椎茸風味杯麵60g」，兩件45元。
「隨緣紅燒嫩菇湯麵96g」、「隨緣沙茶豆腐湯麵91g」，兩件68元。

微波即食的OKchoice「OK choice-三角-黑胡椒雞塊95g」、「OK choice-三角-蒜味香酥雞80g」、「OK choice-三角-韓式歐巴炸雞80g」，任選兩件79元。「OK choice生煎包」單件39元。

●電池：
「Panasonic EVOLTA鈦元素電池3號4+2入」、「Panasonic EVOLTA鈦元素電池4號4+2入」，任選第2件6折。
「勁量鹼性電池4號4入」、「勁量鹼性電池3號4入」，任選第2件5折。
「永備黑金剛3號4入」、「永備黑金剛4號4入」，任選第2件5折。

▲▼超商超市量販防颱優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 針對颱風天，電池等相關商品也祭出優惠。（圖／業者提供）

目前OKmart在颱風期間將正常營業，提供便利服務，針對暴風圈首當其衝的中南部區域分店，已提早進行防颱工作。包括玻璃對角貼上X型不透明膠布外，部分分店針對防淹水做準備，並即時清點重點商品，封箱移位、將貨架下層商品依序往上層放置。

颱風期間，一切措施以門市人員安全為第一考量，如遇嚴重災情、風雨過大，將停止交接班，並降下鐵門、不排除暫停營業以策安全，待風雨轉小再恢復營業。因颱風暫停營業之門市，將即時於OKmart官方粉絲團快報，避免消費者撲空。

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