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全家聯名UCC推「117咖啡霜淇淋」！同步莊園牛奶口味回歸

▲▼全家Fami!ce霜淇淋聯名日本最大咖啡品牌UCC打造大人系「經典117咖啡霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲全家Fami!ce霜淇淋聯名日本咖啡品牌UCC，打造大人系「經典117咖啡霜淇淋」開賣。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

颱風過境，來支霜淇淋壓壓驚！全家Fami!ce霜淇淋推出新口味，聯名日本最大咖啡品牌UCC打造大人系「經典117咖啡霜淇淋」；同步綜合口味推出鮮乳坊聯名「莊園牛奶霜淇淋」，10月5日起正式開賣。APP隨買跨店取也推出霜淇淋5支188元優惠，平均一支省下11元！

▲▼全家Fami!ce霜淇淋聯名日本最大咖啡品牌UCC打造大人系「經典117咖啡霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

▲全家Fami!ce霜淇淋聯名日本最大咖啡品牌UCC打造大人系「經典117咖啡霜淇淋」。（圖／記者林育綾攝）

全家明星商品Fami!ce霜淇淋再推秋季濃郁新品，以UCC咖啡人氣長銷、濃郁苦味的經典117即溶咖啡為風味核心，聯名推出「經典117咖啡霜淇淋」新口味，打造微苦大人系滋味。

綜合口味霜淇淋則搭配經典長銷、鮮乳坊聯名款「莊園牛奶霜淇淋」，讓整體口味更香濃、不膩口。另有專屬黑色Waffle餅皮，及酒紅色系、輕奢質感的UCC聯名霜淇淋杯款，預計再掀社群拍照打卡潮。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋聯名日本最大咖啡品牌UCC打造大人系「經典117咖啡霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲全家聯名UCC打造「經典117咖啡霜淇淋」，同步有限時「5支188元」優惠。（圖／記者林育綾攝）

為慶祝霜淇淋新口味上市，全家會員APP隨買跨店取同步在10月5日至10月7日，推出「5支188元」優惠，原價每支49元，優惠後平均一支省下11元，喜歡霜淇淋可把握機會手刀囤。

同時，全家門市、電商平台「全家行動購」也販售多款UCC咖啡組，包含盒裝117、114、哥倫比亞特級綜合即溶咖啡、職人系列濾掛式咖啡等供選購；此外「全家行動購」更有會員獨享點數加價優惠，UCC 117咖啡僅需1點「Fa點」加價88元即可購入，下單後選定鄰近店舖就近取。

▲▼全家Fami!ce霜淇淋聯名日本最大咖啡品牌UCC打造大人系「經典117咖啡霜淇淋」。（圖／業者提供）

▲全家品牌FamiCollection也推出3款新飲品。（圖／業者提供）

全家自有品牌FamiCollection也在秋季開賣全新飲品，聯名百年茶行德傳茶推出3款新品，包括「梔香烏龍茶」以彰化花壇新鮮梔子花製作，香氣清新，全程冷壓鮮萃，三分花香、七分茶香，餘韻不絕，售價55元，10月15日前享「第二件6折優惠」。

另有兩款濃郁系飲品，「黃金醇麥奶茶」精選黃金大麥，焙烤後加入香醇牛乳，醇厚奶香，是無咖啡因族群的嘗鮮首選，售價40元。「濃醇馥芮白」則以厚實的深焙咖啡搭配輕盈奶香點綴，打造絲滑口感，售價40元，10月15日前「第二件6折」。

▲7-11「泰奶霜淇淋」升級回歸！（圖／記者林育綾攝）

另外，7-ELEVEN 超人氣「泰式奶茶霜淇淋」也在近日升級回歸！7-11再度攜手米其林一星餐廳頌丹樂，獨家聯名推出「泰奶霜淇淋」，使用泰國直輸原料，呈現道地泰式奶茶香氣與風味，今年特別再加濃茶香，即日起至10月29日期間，每逢周末五六日，使用iCash 2.0或iCash PAY支付，享「第二支半價」優惠。

▲新品還有「神秘綠思樂冰」，吸睛顏色、清爽酸甜口感預計成為話題。（圖／記者林育綾攝）

超人氣飲品思樂冰也推出全新口味「神秘綠思樂冰」，首次打破傳統以酸感為主，選用青蘋果調和酸甜比例，打造前所未有清爽口感。「神秘綠」獨特的青綠色外觀也十分吸睛，預計增添不少話題。

同步還推大人系喝法，即日起至10月29日，買大杯思樂冰加上不限口味指定69元小酒，組合價只要100元，就成為高CP調酒組合，打造獨一無二超紓壓「大人的思樂冰」。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。

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關鍵字：

全家UCC117咖啡霜淇淋

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