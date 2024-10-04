咖啡控囤貨了！7-11雙十優惠「買10送10」、全家單品「買6送6」

▲7-11雙十優惠，CITY CAFE濃萃美式「買10送10」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

超商咖啡優惠又來了！為迎接雙十節，7-11將於10月6日至10月12日在「OPENPOINT行動隨時取」推出CITY CAFE濃萃美式「買10送10」，全家便利商店10月6日也有單品美式、拿鐵「買6送6」，咖啡控可把握機會囤貨省一波。

●7-ELEVEN 雙十優惠

看好秋天對濃郁咖啡需求持升，7-11 即日起至10月15日，全台門市推出CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵任選「第2件7折」。OPENPOINT行動隨時取更於10月6日至10月12日推出歡慶雙十方案，CITY CAFE濃萃美式「買10送10」，每日限量2萬組，咖啡控必囤。

▲7-11門市咖啡優惠。（圖／業者提供）

熱食自助區也推出限時優惠，限店販售的「所長茶葉蛋」即日起至10月15日祭出「第2件只要10元」。另外，人氣滷味、關東煮、麻辣燙多款熱食「買4送1」。限定門市販售的大燒包，也祭出「第二件半價」。

▲人氣「所長茶葉蛋」即日起至10月15日祭出「第2件只要10元」。（圖／業者提供）

此外近80間門市限定販售的「哈燒專櫃」，全品項「任選第二件85折」，即日起至10月15日古早味烤雞腿2件99元，現點現烤，保留雞肉鮮嫩多汁的美味。

7-11因應全台慶雙十活動，也將在重點區域如台北凱道周邊、大巨蛋晚會、雲林雙十煙火等，全台門市應援消費者需求，更出動「OPEN!行動購物車」備戰雲林雙十煙火。

●全家單品咖啡買6送6

全家即日起至10月6日，會員到門市購買「Let’s Café大杯特濃美式」冰熱不限、「搖搖茶吧」特大冰4水果茶、特大冰凍凍好喝奶茶，第2杯特價10元。

同步還有義美紅豆牛奶冰棒加10元多一件、牧場直送4.0鮮乳(1858 ml)單件特價169元、農心安城湯麵買1送1等，超過20件商品皆享有優惠折扣。

▼全家10月6日限定一天在全家APP隨買跨店取，單品咖啡買6送6。（圖／業者提供）

10月6日限定一天在全家APP隨買跨店取也有「Let’s Café好咖日」，單品美式、單品拿鐵「買6送6」，上午10點準時開賣。

即日起至10月6日「全家康康5」優惠，包含「WA!COOKIES濃泰式奶茶奶蓋雪糕、可口可樂纖維＋、農心辛拉麵袋麵」等商品買1送1。

▼即日起至10月6日「全家康康5」優惠。（圖／業者提供）