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就近買！4大超商「防颱優惠懶人包」　泡麵、水、微波美食下殺

▲▼7-11針對颱風提高被或，並針對囤糧推出優惠。（圖／業者提供）

▲就近採買，超商推出防颱優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

颱風山陀兒來襲，今（2）日全台停班停課，不過在上午北部尚未受到風雨影響，民眾也把握機會出門採買。各大超商也主打「就近採買」，針對颱風天需求高的「泡麵、大罐瓶裝水、冷凍食品、電池、民生用品、雨具」等提高備貨並推出防颱優惠。

★7-ELEVEN

7-11在颱風期間門市也加強備貨量，10月2日至10月15日推出「防颱就近買」優惠，針對指定麵包、電池、泡麵、微波美食、御飯糰等，推出「買兩件更省」等多種組合優惠。

▼7-11推出「防颱就近買」優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11防颱優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11防颱優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11防颱優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11防颱優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家為滿足消費者颱風天就近採購需求，推出FamiCollection大罐瓶裝水、麵包、鮮乳、泡麵、零食等多項商品優惠，家庭號土司與大規格鮮乳搭購享優惠價、泡麵多入折扣、餅乾零食第二件6折等。

門市依各地風雨情況不同，將以店舖人員安全為優先考量，地區營業主管可視各地情況進行人力調配，同步提醒店舖留意公共安全及周遭環境，如暫時收回關東旗座、旗桿等防範措施。

▲▼賣場、超商防颱備貨優惠。（圖／業者提供）

▲全家針對颱風天民眾會採買的大罐瓶裝水、麵包、鮮乳、泡麵、零食等多項商品，推出優惠。（圖／業者提供）

全家防颱優惠：

●麵包搭鮮乳：

即日起至10月15，購買全家匠土司家庭號或加州葡萄餐包任1件，加購牧場直送4.0、鮮乳坊桂芳鮮乳、義美全脂鮮乳等指定大規格鮮乳任1瓶，享合購價129元。

●水、飲品、鮮乳（即日起至10月15日）：
FamiCollection天然水(2.2L)、鹼性離子水(1385ml)，任選兩件50元。
蜂蜜水、蜂蜜檸檬水或冷壓椰子水 (870ML)，任選第二件9折。
牧場直送4.0鮮乳 (1858ML) ，單件特價189元。

▲▼賣場、超商防颱備貨優惠。（圖／業者提供）

▲全家針對防颱備貨推出優惠。（圖／業者提供）

●電池：即日起至10月29日，Pansonic鹼性電池、鈦元素電池，同價位第二件3折。

●泡麵、零食（即日起至10月29日）：
維力炸醬麵XL加量版、辣炸醬麵重量碗，任選兩件69元。
花月嵐大蒜拳骨拉麵、大蒜拳骨激辣拉麵，任選兩件99元。
樂事洋芋片指定口味 (原味/海苔/香濃起司)，任選第二件6折。

★萊爾富

萊爾富即日起至10月15日在萊爾富「Hi-Life VIP」APP內的萊購物平台，推出「防颱防災主題館」，祭出多項指定商品「最低下殺3.1折起」，包括米、瓶裝水、碗裝泡麵、備用乾電池、便攜式手電筒、行動電源、冷凍食品、防水無痕牆面修補膏等都有。

▼萊爾富在APP推出防颱優惠專區。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富在APP推出防颱優惠專區。（圖／業者提供）

同步在萊爾富門市也有「限時殺5日」優惠，10月2日至10月6日，多項商品買1送1、買兩件更省。

萊爾富表示，目前門市正常營業，將視各地風雨狀況評估營業時間，消費者如欲前往，可先上網查詢門市電話致電確認再前往。

▼萊爾富門市「限時殺5日」優惠。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富限時殺。超商優惠。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart 針對麵包、泡麵、速食、罐頭、餅乾、礦泉水、電池、手電筒、拖鞋、雨衣、毛巾等等長效食物及生活備品，增加存貨，即日起至10月9日推出會員優惠。

▲▼超商超市量販防颱優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 針對颱風天，長效食物及生活備品、冷凍食物推出優惠。（圖／業者提供）

●水、茶飲：
統一H2O純水600ml、舒味思氣泡水-原味500ml、味丹微鹼性竹碳離子水850ml、原萃日式綠茶580ml等，第2件10元。

OKmall線上雲端開賣多款飲用水箱購，包含：台塩海洋鹼性離子850ml x20瓶、舒跑鹼性離子水850ml x 20瓶、怡漾鹼性離子水888ml x20瓶、統一uni water純水 550ml x 24瓶、統一PH9.0鹼性離子水800ml x 20瓶，最高7折起。

●泡麵、微波食物：
「隨緣麻辣燙湯麵58g」、「隨緣椎茸風味杯麵60g」，兩件45元。
「隨緣紅燒嫩菇湯麵96g」、「隨緣沙茶豆腐湯麵91g」，兩件68元。

微波即食的OKchoice「OK choice-三角-黑胡椒雞塊95g」、「OK choice-三角-蒜味香酥雞80g」、「OK choice-三角-韓式歐巴炸雞80g」，任選兩件79元。「OK choice生煎包」單件39元。

●電池：
「Panasonic EVOLTA鈦元素電池3號4+2入」、「Panasonic EVOLTA鈦元素電池4號4+2入」，任選第2件6折。
「勁量鹼性電池4號4入」、「勁量鹼性電池3號4入」，任選第2件5折。
「永備黑金剛3號4入」、「永備黑金剛4號4入」，任選第2件5折。

▲▼超商超市量販防颱優惠。（圖／業者提供）

▲OKmart 針對颱風天，電池等相關商品也祭出優惠。（圖／業者提供）

目前OKmart在颱風期間將正常營業，提供便利服務，針對暴風圈首當其衝的中南部區域分店，已提早進行防颱工作。包括玻璃對角貼上X型不透明膠布外，部分分店針對防淹水做準備，並即時清點重點商品，封箱移位、將貨架下層商品依序往上層放置。

颱風期間，一切措施以門市人員安全為第一考量，如遇嚴重災情、風雨過大，將停止交接班，並降下鐵門、不排除暫停營業以策安全，待風雨轉小再恢復營業。因颱風暫停營業之門市，將即時於OKmart官方粉絲團快報，避免消費者撲空。

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