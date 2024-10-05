快訊／國2砂石車起火「燒剩鋼圈」　駕駛急逃生！5分鐘撲滅火勢

▲國道2號西向八德段下午3時許發生行駛中砂石車左後輪突然竄出大火。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國道2號西向八德段今（5）日下午一輛行駛中的砂石車左輪突然竄出濃煙，駕駛停靠路肩處下車查看隨即陷入大火，桃園市消防局八德分隊迅速到場灌救，5分鐘內迅速撲滅火勢，但左後輪組已燒成剩下鋼圈，所幸現場無人受困受傷，桃園六隊到場協助疏散交通，至於起火原因仍待消防局鑑識人員調查釐清。

▲國道2號西向八德段下午3時許發生行駛中砂石車左後輪突然竄出大火，消防人員灌救中。（圖／桃園市消防局提供）

桃園市消防局勤務中心下午午3時27分許接獲通報指稱，一輛滿載砂石的砂石車行經國道2號西向19K處時，左後輪突然竄出濃煙，駕駛發現後將沙石車停靠路肩處下車查看，隨即陷入大火，消防局八德分隊據報後派出4輛消防車、1輛救護車與12名警消到場灌救，5分鐘內將火勢控制，殘火則於下午4時16分完全撲滅，所幸現場並無人受困受傷。

▲桃園市消防人員撲滅火勢後，砂石車左後輪僅剩下鋼圈。（圖／桃園市消防局提供）

國道六隊到場後，迅速引導後方車流避開起火地點，避免誤闖發生危險，所幸駕駛提前逃生，並無人受傷，至於起火原因仍需由消防鑑識人員調查釐清。