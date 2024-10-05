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受傷事故減少「人數6都最多」　桃警防制行人事故見成效

▲桃園市警局統計今年1月至9月行人死傷事故較去年同期減少279人，減少人數六都排名最多，圖為警方在重要路口執法。（圖／桃園市交通大隊提供）

▲桃園市警局統計今年1月至9月行人死傷事故較去年同期減少279人，減少人數六都排名最多，圖為警方在重要路口執法。（圖／桃園市交通大隊提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局統計今年1至9月，行人交通事故24小時內死亡人數計18人、受傷人數計1,367人，死傷人數合計1,385人，較去年同期減少279人（-16.8%），減少人數排名為六都最多，死亡、受傷人數分別減少9人與270人，亦呈現下降趨勢。桃園市警察局指出，為降低交通事故傷亡人數，強化行人路權為主軸，才能有效遏止交通違規及降低肇事風險。

桃園市警局分析行人事故，高發生時段集中於清晨4至6時共計4人死亡，晚間6至8時統計275人受傷最多，年齡層以65歲以上高齡者9人死亡、408人受傷為大宗，肇事因素行人以未依標誌或標線穿越道路計116件最多，車輛未依規定暫停讓行人先行共計354件等違規態樣。

▲桃園市警局在重要路口以科技執法取締不讓行人之違規情事。（圖／桃園市交通大隊提供）

▲桃園市警局在重要路口以科技執法取締不讓行人之違規情事。（圖／桃園市交通大隊提供）

桃園市警局為降低交通事故傷亡人數，執法以強化行人路權為主軸，其目的在遏止交通違規與降低肇事風險，除加強取締汽機車重大違規，跨機關辦理重大交通事故會勘及滾動式規劃科技執法，並在預算考量範圍於道路分隔島上設置可雙向轉向測速桿以有效遏止超速與車禍。

此外，統計今年1至9月，取締汽機車不讓人計1萬3,872件，行人違規計5,637件，合計舉發1萬9,509件，與同期比較增加4,903件（+33.6%）。桃市現已針對「路口未禮讓行人」建置36處科技執法，希望透過精準執法以降低事故發生率。

▲桃園市警局透過加強宣導，以減少行人事故情事發生，並籲請大眾共同重視。（圖／桃園市交通大隊提供）

▲桃園市警局透過加強宣導，以減少行人事故情事發生，並籲請大眾共同重視。（圖／桃園市交通大隊提供）

桃園市警局交通大隊大隊長李維振指出，行人交通事故死亡族群以65歲以上銀髮族所占比率最高，且集中於清晨4至6時，此時段易因光線不足影響能見度，加上車流較少，駕駛人容易注意力失焦，一旦發現行人違規，多半來不及煞車造成嚴重事故，籲請市民務必提醒年長者，清晨外出運動，請穿著鮮艷或具反光功能之衣褲、配件，應緊靠路邊行走、遵守號誌及不隨意橫越道路；駕駛人行經路口左轉不搶快，應行至路口中心處再轉彎，並留意行人穿越道上有無行人，隨時注意路況與禮讓行人，讓憾事悲劇不再發生。

市警局交大強調，配合今年10月上路之「行人交通安全設施條例」，針對條文中有關行人交通安全設施與行人友善區等相關規定，市警局將結合跨局處力量，以行人優先之人本交通觀念，完善行人通行環境、加強取締車不讓人及行人違規情事，養成用路人正確之交通習慣。

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