大車煞車「砂石傾瀉」　後方外送員險遭活埋！中壢警回應了

記者楊熾興／桃園報導

有關民眾上傳影片：砂石車載運砂石掉落險砸中後方外送騎士，中壢分局獲報後，將依道交條例舉發，處新台幣3,000元以上，1萬8,000元以下罰鍰。警方呼籲，民眾裝載貨物時應確認貨物無滲漏、飛散，務必綑紮穩妥避免脫落或掉落。

▲外送員騎機車緊跟在砂石車後方。（圖／翻攝爆料公社二社）

▲▼砂石車煞車後門斗突然打開，砂石隨即傾洩而下，差點活埋外送員。（圖／翻攝爆料公社二社）

民眾於20日晚上22時20分許駕駛車輛於中壢區新生路上，看見一外送員騎機車緊跟在一部砂石車後方，行經新生路128號時，砂石車突然一個煞車暫停，疑似後斗門未關好，車上砂石瞬間傾洩而下，差一點就倒在外送員身上，外送員緊急煞車後轉向從旁邊騎過，版主稱「外送員再跟這麼近，下次就不是這樣」，網友則回應：「卡車勞賽」、「車斗暈車，吐了一地」、「差點被埋」。

對此，中壢分局23日表示，有關民眾上傳砂石車載運砂石掉落畫面，將依道交條例第30條第1項第2款：「汽車裝載貨物掉落」舉發，處新台幣3,000元以上，1萬8,000元以下罰鍰；並呼籲，民眾裝載貨物時應確認貨物無滲漏、飛散之虞，務必綑紮穩妥避免脫落或掉落，以維護其他用路人安全。