懷疑遭詐賭「擄人逼給50萬」　超狠越南移工落網下場曝

▲桃園市林姓越南籍移工去年9月在觀音區某賭場懷疑遭阮姓同鄉詐賭，憤而揪集另2名同鄉控制阮姓移工，拘禁毆打要求支付50萬元賠償，林事後被警方查獲到案。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黎姓越南籍移工去年9月在觀音區某私設賭場聚賭，過程中懷疑遭阮姓同鄉詐賭，憤而揪集林姓、阮姓移工，聯手控制被害阮姓移工予以拘禁，3人毆打並要求支付50萬元賠償，阮當場簽立20萬元本票，未料阮姓移工趁機請同事報警，林姓移工擔心被警方查獲迅速釋放阮，同案另2人則在逃遭通緝；桃檢複訊時，林姓移工坦承犯行，檢方偵結依擄人勒贖、妨害自由等罪嫌起訴，並追查同案在逃黎姓、阮姓移工到案，其中林嫌被檢方向法院具體求刑6年，以儆效尤。

檢警調查，黎姓越南籍移工於去年9月10日凌晨在桃園市觀音區某處私設賭場聚賭內，過程中輸了不少錢，懷疑遭同鄉阮姓移工設局詐賭而心生不滿，遂聯繫林姓移工出面協助索賠，另還揪集同鄉阮姓移工助陣，3人前往賭場找被害人阮姓移工出面處理，林姓移工質問被害阮姓移工是否詐賭，但阮堅稱沒有詐賭，林姓等3人將被害阮姓移工強押上車，前往新北市新莊區某租屋處拘禁。

過程中為防止阮脫逃，黎等人還將被害阮姓移工皮夾內4,000元取出，在拘禁時，黎、林等人輪番毆打阮，並恫稱「詐賭一般要賠100至150萬，現在要你賠50萬，沒錢就打電話叫你家人幫忙，沒人幫你付錢就繼續打」，即使付錢還要簽立本票等語，被害阮姓移工難以抗拒，當場簽立20萬元本票，並聯繫其在台灣之黃姓妻子籌錢，再匯入指定郵局帳戶；未料同夥林姓移工與黃女聯繫並傳遞匯款帳戶時，驚覺阮姓被害人趁機請同事報警，林擔心被警方查獲，遂拿衣服給被害阮姓移工換裝，再搭乘計程車將阮帶往新北市新莊區某超商釋放，案經大園警分局循線查獲林到案移送桃檢偵辦，同夥黎姓、阮姓移工則趁隙逃逸。

桃檢複訊時，林姓移工坦承犯行，檢方根據被害人指證、大園警方提供現場照片截圖等佐證，偵結依擄人勒贖、妨害自由等罪嫌將林男起訴，並追查同案在逃黎姓、阮姓移工到案，檢方並具體向法院具體求刑6年，以儆效尤。

林利用在台國人優勢，支配同案黎姓、阮姓被告針對同鄉阮姓移工為上開犯行，於本案犯罪計畫位居要角，請法院以林之角色分工、危害程度及犯後態度，偵結依具體求處有期徒刑6年，