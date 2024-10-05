雪梨男持刀砍人！　路人倒地、拿背包擋刀保命

▲警察接獲通報後趕到現場，拉起封鎖線，並與持刀男子談判。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲雪梨5日上午一名男子持刀企圖傷害他人，靠近街上路人後展開襲擊，接著砍向另一人，第一名受害者倒地後設法脫逃、第二名受害者把背包擋在身前保護，所幸兩人均未受傷。鎮暴警察接獲通報後趕抵現場展開談判，逮捕揮刀男子。

Terror as man armed with a machete attacks residents on street in Sydneyhttps://t.co/T0RIIkW2WF pic.twitter.com/RQ08hRdlBc — Video Forensics (@Video_Forensics) October 5, 2024

News.com.au報導，事發於5日上午10時35分至11時左右，依據目擊者的說法，持刀男子追著路人大喊「回來這裡」之後持刀攻擊，接著把襲擊目標鎖定其他人，還把路人的背包割開。最終持刀男子躲進一間商家，把自己反鎖在內。

已知第一名被持刀男鎖定攻擊的路人倒地後設法脫逃，尋求他人協助，第二名路人把背包擋在身前保護自己。

鎮暴警察到場之後拉起封鎖線，拿出大聲公與持刀男子展開談判，最終男子器械棄械投降，並被警方帶走。當地警方事後發布聲明表示，此案已有一名男子落網，相關調查正在進行中。

事發現場附近的居民透露，當時到處都是警察，持刀男子曾多次在深夜大喊大叫、砸瓶子，曾因為這些狀況報警過。