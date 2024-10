雪梨男持刀砍人！　路人倒地、拿背包擋刀保命

▲警察接獲通報後趕到現場,拉起封鎖線,並與持刀男子談判。(示意圖/VCG)

記者詹雅婷/綜合外電報導

澳洲雪梨5日上午一名男子持刀企圖傷害他人,靠近街上路人後展開襲擊,接著砍向另一人,第一名受害者倒地後設法脫逃、第二名受害者把背包擋在身前保護,所幸兩人均未受傷。鎮暴警察接獲通報後趕抵現場展開談判,逮捕揮刀男子。

Terror as man armed with a machete attacks residents on street in Sydney https://t.co/T0RIIkW2WF pic.twitter.com/RQ08hRdlBc

News.com.au報導,事發於5日上午10時35分至11時左右,依據目擊者的說法,持刀男子追著路人大喊「回來這裡」之後持刀攻擊,接著把襲擊目標鎖定其他人,還把路人的背包割開。最終持刀男子躲進一間商家,把自己反鎖在內。

已知第一名被持刀男鎖定攻擊的路人倒地後設法脫逃,尋求他人協助,第二名路人把背包擋在身前保護自己。

鎮暴警察到場之後拉起封鎖線,拿出大聲公與持刀男子展開談判,最終男子器械棄械投降,並被警方帶走。當地警方事後發布聲明表示,此案已有一名男子落網,相關調查正在進行中。

事發現場附近的居民透露,當時到處都是警察,持刀男子曾多次在深夜大喊大叫、砸瓶子,曾因為這些狀況報警過。

Another machete wielding non attacking passers by in Sydney, Australia…



Why are we being forced to live like this?! pic.twitter.com/CrSGTiSGnM